TÜİK açıkladı: Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu

'Hayat Tabloları, 2020-2022' istatistikleri açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistikleri açıklandı.
Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü
Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl oldu
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl oldu.
Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,3 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı.
Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 yıl oldu.
Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü
Türkiye'de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,3 yıl iken kadınlarda 18,8 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.