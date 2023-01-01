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Hayat

TÜİK açıkladı: Türkiye'de beklenen yaşam süresi 77,5 yıl oldu

TÜİK, Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresini 77,5 yıl olarak hesapladı. 2019-2021 dönemi için bu süre 77,7 yıl olarak hesaplanmıştı. Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü.

Halil Akkoç
10:38 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
'Hayat Tabloları, 2020-2022' istatistikleri açıklandı.

'Hayat Tabloları, 2020-2022' istatistikleri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından "Hayat Tabloları, 2020-2022" istatistikleri açıklandı.

Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan
"doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2019-2021 döneminde 77,7 yıl iken, 2020-2022 döneminde 77,5 oldu.

Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü

Türkiye'de 2019-2021 döneminde erkeklerde 75 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresi,
2020-2022 döneminde 74,8 yıl, kadınlarda ise 80,5 yıl iken 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşadığı, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresinin farkı 5,5 yıl olarak hesaplandı.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,5 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63,5 yıl oldu. Erkekler için bu süre 60,8 yıl iken kadınlarda 66,2 yıl oldu.

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 48,9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 46,3 yıl iken kadınlarda 51,5 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29,8 yıl, erkekler için bu süre 27,4 yıl iken kadınlarda 32,2 yıl oldu.

Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü

Türkiye'de 2020-2022 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl olarak hesaplandı. Erkekler için bu süre 15,3 yıl iken kadınlarda 18,8 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.

#TÜİK
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#Hayat Tabloları
31 dakika önce
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