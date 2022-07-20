Türkiye İlahiyatlar Derneği dört ayrı kategoride yarışma düzenliyor

18-29 yaş aralığında ilahiyat fakülteleri ve islami ilimler fakültelerinde öğrenci olan veya mezun herkes başvurabilir. Başvurular 18 Haziran'da başladı, son tarih ise 30 Ağustos. Başvuru sistemi üzerinden üyelik oluşturarak başvurulabilir.

İlahiyatlı kültürü yaşatılacak

Türkiye’nin farklı illerinde yer alan İlahiyat fakülteleri arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmayı ve 'İlahiyatlı' kültürünü yaşatmayı, lisans eğitimine devam eden öğrencilerin de gelişimlerine maddi manevi katkı sağlama misyonuyla hareket eden TÜİD, İlahiyat Yıldızları ödülleriyle Kültür Sanat (Hüsn-i Hat), Siyer-i Nebi Öykü Yazımı, proje yazımı ve spor alanlarında her gencin içinde saklı olan cevheri ortaya çıkarma maksadıyla yarışmada dereceye giren kişilere ödül takdimi gerçekleştirecek. GZT'nin dijital medya sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın başvuruları için son gün 30 Ağustos.

REKLAM

Kategorilere göre ödüller

1. Kültür Sanat (Hüsn-i Hat)

Birinci: 15.000 TL

İkinci: 10.000 TL

Üçüncü: 5.000 TL

Toplam ödül: 30.000 TL

2.Proje yazımı

Birinci: 15.000 TL

İkinci: 10.000 TL

Üçüncü: 5.000 TL

Toplam ödül: 30.000 TL

3.Siyer-i Nebi Öykü Yazımı

Birinci: 15.000 TL

İkinci: 10.000 TL

Üçüncü: 5.000 TL

Toplam ödül: 30.000 TL

4.Spor

Birinci: 15.000 TL

İkinci: 10.000 TL

Üçüncü: 5.000 TL

Toplam ödül: 30.000 TL

İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni nedir?

'Her genç birer cevherdir ve bu cevherlerin içerisinde de yeteneğinin ortaya çıkarılması gereken yıldızlar vardır' bu yıldızlar, geleceğe yön verecek büyük insanlar olma potansiyeli taşırlar' Türkiye İlahiyatlar Derneği bu mottoyla hareket ederek potansiyeli olan ve yıldızları henüz parlamamış genç ilahiyatlıları ortaya çıkarmak uğraşıyor.

Başvuru şekli ve içeriği nasıl olmalı?

Başvuru süreci online ortamda gerçekleşecek. Yarışmaya katılacakların eseri içerik benzeri olmayan bir ürün olmamalı. Özgün eser ve istenen belgelerle başvuru süreci tamamlanır.

Değerlendirme aşaması ve ödül nasıl gerçekleşir?

Başvurular deneyimli ve alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Başvurular arasından en yüksek puan alan üç proje/uygulama nakdi olarak ödüllendirilecek.

Birinci: 25.000 TL

REKLAM

İkinci: 5.000 TL

Üçüncü: 10.000 TL