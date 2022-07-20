Hayat Türkiye İlahiyatlar Derneği dört ayrı kategoride yarışma düzenliyor
AKTÜEL

Türkiye İlahiyatlar Derneği dört ayrı kategoride yarışma düzenliyor

Türkiye İlahiyatlar Derneği tarafından düzenlenen ve 18-29 yaş aralığında ilahiyat fakülteleri ve islami ilimler fakültelerinde öğrenci olan veya mezun herkesin başvurabileceği İlahiyat Yıldızları Ödülleri başvuruları devam ediyor. Yarışma 4 farklı kategoride gerçekleşecek. GZT'nin dijital medya sponsoru olduğu yarışmada 120 bin TL'lik ödül dağıtılacak. 18 Haziran'da başlayan başvurular 30 Ağustos'ta sona erecek. Yarışma, kültür-sanat, Proje Yazımı, Siyer-i Nebi Öykü Yazımı ve Spor dallarında gerçekleşecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye İlahiyatlar Derneği dört ayrı kategoride yarışma düzenliyor
Türkiye İlahiyatlar Derneği

18-29 yaş aralığında ilahiyat fakülteleri ve islami ilimler fakültelerinde öğrenci olan veya mezun herkes başvurabilir. Başvurular 18 Haziran'da başladı, son tarih ise 30 Ağustos. Başvuru sistemi üzerinden üyelik oluşturarak başvurulabilir.

İlahiyatlı kültürü yaşatılacak

Türkiye’nin farklı illerinde yer alan İlahiyat fakülteleri arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmayı ve 'İlahiyatlı' kültürünü yaşatmayı, lisans eğitimine devam eden öğrencilerin de gelişimlerine maddi manevi katkı sağlama misyonuyla hareket eden TÜİD, İlahiyat Yıldızları ödülleriyle Kültür Sanat (Hüsn-i Hat), Siyer-i Nebi Öykü Yazımı, proje yazımı ve spor alanlarında her gencin içinde saklı olan cevheri ortaya çıkarma maksadıyla yarışmada dereceye giren kişilere ödül takdimi gerçekleştirecek. GZT'nin dijital medya sponsorluğunu üstlendiği yarışmanın başvuruları için son gün 30 Ağustos.

  • Kategorilere göre ödüller
  • 1. Kültür Sanat (Hüsn-i Hat)
  • Birinci: 15.000 TL
  • İkinci: 10.000 TL
  • Üçüncü: 5.000 TL
  • Toplam ödül: 30.000 TL
  • 2.Proje yazımı
  • Birinci: 15.000 TL
  • İkinci: 10.000 TL
  • Üçüncü: 5.000 TL
  • Toplam ödül: 30.000 TL
  • 3.Siyer-i Nebi Öykü Yazımı
  • Birinci: 15.000 TL
  • İkinci: 10.000 TL
  • Üçüncü: 5.000 TL
  • Toplam ödül: 30.000 TL
  • 4.Spor
  • Birinci: 15.000 TL
  • İkinci: 10.000 TL
  • Üçüncü: 5.000 TL
  • Toplam ödül: 30.000 TL

İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni nedir?

'Her genç birer cevherdir ve bu cevherlerin içerisinde de yeteneğinin ortaya çıkarılması gereken yıldızlar vardır' bu yıldızlar, geleceğe yön verecek büyük insanlar olma potansiyeli taşırlar' Türkiye İlahiyatlar Derneği bu mottoyla hareket ederek potansiyeli olan ve yıldızları henüz parlamamış genç ilahiyatlıları ortaya çıkarmak uğraşıyor.

Başvuru şekli ve içeriği nasıl olmalı?

Başvuru süreci online ortamda gerçekleşecek. Yarışmaya katılacakların eseri içerik benzeri olmayan bir ürün olmamalı. Özgün eser ve istenen belgelerle başvuru süreci tamamlanır.

Değerlendirme aşaması ve ödül nasıl gerçekleşir?

Başvurular deneyimli ve alanda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Başvurular arasından en yüksek puan alan üç proje/uygulama nakdi olarak ödüllendirilecek.

Birinci: 25.000 TL

İkinci: 5.000 TL

Üçüncü: 10.000 TL

Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Ekonomiye 2 milyon dolarlık katkı sağladı.
Annesi yorulmasın diye yaptı

Annesi yorulmasın diye yaptı

Sinyal kolu kalemden kornası konserve kutusundan.
Suriyeli genç öfke kusan ırkçı kalabalığa karşı kendini böyle savundu: Ben bir insanım

Ormanda 8 günlük yaşam mücadelesini anlattı.

​MSB paylaştı: Türk karasularına böyle ittiler.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran dönüşü önemli açıklamalar.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Bolu'da vakalar artıyor: Yetkililer harekete geçti.

150 bin harcayarak yeniledi: İtalya'dan parça getirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.