Hayat Türkiyede bir ilk Kimlikteki din bilgisini Tengri olarak değiştirdi
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Türkiye'de bir ilk: Kimlikteki din bilgisini 'Tengri' olarak değiştirdi

Türkiye'de bir kişi ilk kez kimlikteki din bilgisi hanesine 'Tengri' yazdırdı. Bunu yapan Burhanettin Mumcuoğlu isimli bir avukat oldu.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyede bir ilk: Kimlikteki din bilgisini Tengri olarak değiştirdi
Burhanettin Mumcuoğlu.

Kararın emsal olduğunu belirten Mumcuoğlu, bir web sitesi kurarak din bilgisini değiştirmek isteyenlerin neler yapması gerektiğini yazacağını da söyledi.

  • Uzun süredir resmi kayıtlardaki din bilgisini değiştirmek için mücadele ettiği belirtilen Mumcuoğlu, devletin resmi olarak tanıdığı ilk 'Tengri' dini mensubu oldu.

İçişleri Bakanlığı, Mumcuoğlu'nun talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığına 'Tengri' diye bir din olup olmadığını sordu. Diyanet'in yanıtı ise "Tengri ibaresi belli bir dini ifade etmemektedir" oldu.

Diyanet'in bu görüşüne rağmen Mumcuoğlu resmi kayıtlardaki din hanesine 'İslam' yerine 'Tengri'yi yazdırdı.

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