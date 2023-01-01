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Türkiye'de uyuz alarmı: Vakalar iki kat arttı

Koronavirüs hayatımızdan yavaş yavaş çıkıyor. Ancak beraberinde getirdiği etkiler başka hastalıkları tetiklemeye devam ediyor. Uzmanlar Dünya ve Türkiye'de uyuz vakalarının ikiye katlandığını belirterek, vaka taşıyan hastalardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

11:29 . 19/01/2023 Perşembe
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Dünya ve Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış yaşanıyor. Rakamlar son iki yılda iki kat arttı. Uzmanlar bu durumun ciddiye alınması konusunda uyarılarda bulunarak vaka taşıyan hastalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarlarda bulunuyor.

UYUZ VAKALARINDA ARTIŞ

Haber Global'in aktardığına göre; Dermatoloji Uzmanı Uzman Doktor Mustafa Tümtürk, Türkiye'deki vakaların ciddi derecede arttığını belirterek "Tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de ciddi manada artış görülmekte. özellikle son bir kaç ayda uyuz vakaları pik yapmış vaziyette. İki temel sebep ön plana çıkmakta. bunlardan bir tanesi geleneksel kullandığımız uyuz ilaçlarına karşı gelişen direnç bir diğeri ise Kovid süreci ile birlikte tedavi edilemeyen hastaların Kovid sonrasında açılımla birlikte topluma kazandırılması ve bulaşın ciddi manada artması." dedi.

UZMANLAR UYUZ TEDAVİSİNDE FARKLI İLAÇLARA YÖNELDİ

Tümtürk, vakaların düşmediğini ve farklı ilaçlara yöneldiklerini ifade ederek "Biz eczacılara yaptırdığımız Majistral dediğimiz yapma ilaçları kullanıyoruz ve son bir ay içinde çıkan ağızdan alınan oral tabletlerle hastalarımızı tedavi etmeye başladık." şeklinde konuştu.

EVDE HİJYENİN SAĞLANMASI ÖNEMLİ

Tümtürk hijyen konusunda şu önerilerde bulundu: 1Hiçbir şekilde bu tedavi yarıda kesilmemeli verdiğimiz tedavi aile tedavisi birlikte yaşanan tüm kişiler bu tedaviyi uygulamalı evdeki tüm eşyalar 60 derece ve üstünde yıkanmalı yıkanamayan diğer eşyalar ise büyük bir poşete konup balkonda muhafaza edilmeliHiç bir şekilde bu tedavi yarıda kesilmemeli verdiğimiz tedavi aile tedavisi birlikte yaşanan tüm kişiler bu tedaviyi uygulamalı evdeki tüm eşyalar 60 derece ve üstünde yıkanmalı yıkanamayan diğer eşyalar ise büyük bir poşete konup balkonda muhafaza edilmeli.1



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#türkiye
#Mustafa Tümtürk
#uyuz hastalığı
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