Türkiye'de uyuz alarmı: Vakalar iki kat arttı

Hangi hastalık için hangi bölüm ve doktordan randevu alınır? sorusu hastane randevusu alacaklar tarafından bir hayli araştırılıyor. İnsanoğlu, dünyaya imtihan için yaratılmıştır. Kimi insanlar hastalılardan bu sınava tabi tutulurlar. Mide ağrısı, bağırsak hastalıkları, karın ağrısı, saç dökülmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük, ishal, kusma, titreme rahatsılığı olan vatandaşlar ya Sağlık Bakanlığı hastane randevu online sistemi MHRS portalında ya da Alo 182 üzerinden randevularını hızlı bir şekilde alabilmekte. Ağrıyan yere ve bölgeye göre, randevu almak isteyenler hangi bölümdem randevu alacaklarını bilmelidir ki hastalıklarına doğru teşhis konulsun. Hangi hastalığa hangi bölüm bakar, Hangi hastalık hangi doktora gitmeli soruları sorulmakta. Peki hangi hastalığa hangi doktor bakar? Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır? İşte hastahane randevusu hakkındaki detaylar.