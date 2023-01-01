Türkiye'de uyuz alarmı: Vakalar iki kat arttı

|
Arşiv
Dünya ve Türkiye genelinde uyuz vakalarında artış yaşanıyor. Rakamlar son iki yılda iki kat arttı. Uzmanlar bu durumun ciddiye alınması konusunda uyarılarda bulunarak vaka taşıyan hastalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyarlarda bulunuyor.
Haber Global'in aktardığına göre; Dermatoloji Uzmanı Uzman Doktor Mustafa Tümtürk, Türkiye'deki vakaların ciddi derecede arttığını belirterek "Tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de ciddi manada artış görülmekte. özellikle son bir kaç ayda uyuz vakaları pik yapmış vaziyette. İki temel sebep ön plana çıkmakta. bunlardan bir tanesi geleneksel kullandığımız uyuz ilaçlarına karşı gelişen direnç bir diğeri ise Kovid süreci ile birlikte tedavi edilemeyen hastaların Kovid sonrasında açılımla birlikte topluma kazandırılması ve bulaşın ciddi manada artması." dedi.
Tümtürk, vakaların düşmediğini ve farklı ilaçlara yöneldiklerini ifade ederek "Biz eczacılara yaptırdığımız Majistral dediğimiz yapma ilaçları kullanıyoruz ve son bir ay içinde çıkan ağızdan alınan oral tabletlerle hastalarımızı tedavi etmeye başladık." şeklinde konuştu.
Tümtürk hijyen konusunda şu önerilerde bulundu: 1Hiçbir şekilde bu tedavi yarıda kesilmemeli verdiğimiz tedavi aile tedavisi birlikte yaşanan tüm kişiler bu tedaviyi uygulamalı evdeki tüm eşyalar 60 derece ve üstünde yıkanmalı yıkanamayan diğer eşyalar ise büyük bir poşete konup balkonda muhafaza edilmeliHiç bir şekilde bu tedavi yarıda kesilmemeli verdiğimiz tedavi aile tedavisi birlikte yaşanan tüm kişiler bu tedaviyi uygulamalı evdeki tüm eşyalar 60 derece ve üstünde yıkanmalı yıkanamayan diğer eşyalar ise büyük bir poşete konup balkonda muhafaza edilmeli.1