Türkiye'nin en sıcak ilçesi Sarıcakaya oldu: Bu bir afet aldığımız nefes içimizi yakıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji verilerine göre; dün Türkiye'de en yüksek sıcaklığın Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde ölçüldüğünü açıkladı. İlçede termometreler 49.5 dereceyi gösterirken, vatandaşlar gölgeliklerde ve vantilatör başında vakit geçirdi. Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, rekor sıcaklığa rağmen büyük bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi. Çam, "İlçemiz her zaman sıcak. İç Anadolu'nun ortasında Akdeniz iklimine sahip bir alandan bahsediyoruz. Genelde de böyle sıcak oluyordu ama dün ve bir önceki gün aşırı bir sıcak vardı. Dün de Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, açıklama yaptı. Sarıcakaya, Türkiye'nin en sıcak yeri. Tabii bu durumda iklim değişikliğinin de etkisi var. Bölgemiz; seracılık bölgesi, yoğun seracılık yapılıyor. Seraların da etkileri var. Sakarya Nehri geçiyor, üzerinde HES kanalı var" dedi.

'İklim değişikliğinde üretim yapmak zorlaşıyor'

Rekor sıcakta nefes almanın bile zorlaştığını ifade eden Çam, "Zor zamanlar geçiriyoruz. 50 derecelik bir sıcak, Anadolu'nun ortasında bunu yaşıyor olmak; bence bir afet. Çiftçilerimiz kendi tedbirlerini alıyor ama bu sıcaklarda ve iklim değişikliğinde üretim yapmak zorlaşıyor. Çok şükür; bizde bir zayiat yok. Sıcağa bağlı hastalanan, rahatsızlanan, bu özel duruma bağlı bir vakamız yok. Çok şükür atlattık. Bugün hava biraz daha normale döndü. Sıcaklık ölçer tabelamız var; 58 dereceyi gösteriyordu. Güneşin altında olduğu için 58 derece gösteriyordu. Tabii bu kadar yüksek sıcaklık, ani hava değişiklikleri normal değil. Bu bizim sağlımıza da zarar veriyor. Aldığımız nefes içimizi yakar hale geldi" diye konuştu.

'Cehennem gibi sıcak'

İlçede kahvehane işleten Halis Atalan (63) da aşırı sıcaklar nedeniyle kimsenin evinden çıkmadığını söyledi. Atalan, "Dün sıcaklık 58 dereceye kadar çıktı. 2 tane vantilatör çalışıyor ona rağmen sıcaktan duramadık. Kahvehaneye Sıcak diye kimse gelmiyor. Herkes evinde ya da tarlada. Herkes gölgeye kaçıyor. Tabii vantilatörler biraz işe yarıyor ama yeterli gelmiyor. Yoksa burada durulur mu? Cehennem sıcağı gibi sıcak. Vantilatör yüzümüze vurunca biraz nefes alabiliyoruz. 1995 yılından beri Sarıcakaya'dayım, bu kadar sıcak görmedim" dedi.



























