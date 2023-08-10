İki sıcak arasında ekmek parası

Mangal kömürü üretimi için Mardin’den aileleriyle Sorgun ilçesi Doğanlı köyüne gelen işçiler, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları çerçevesinde belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda 2 ila 3 hafta arasında kontrollü bir şekilde yakan işçiler, ateş, duman ve ise aldırış etmeden aşırı sıcaklara rağmen ocakların başında çalışıyor.

Büyüklerinden öğrendikleri yöntemlerle mangal kömürü üretimi yapan işçiler, gece gündüz demeden günlerce tuttukları nöbetin ardından ocaklarda soğutma çalışması yapıyor. İşçiler daha sonra çıkan mangal kömürünü doldurdukları çuvalları kamyonlara yükleyerek hazır hale getirip kilosunu 12-13 liradan şehir içi ve dışında alıcılara ulaştırıyor. Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.