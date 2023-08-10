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İki sıcak arasında ekmek parası

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan ‘torakçı’ olarak adlandırılan mevsimlik işçiler, sıcak hava ve ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Mangal kömürü üretimi için Mardin’den aileleriyle Sorgun ilçesi Doğanlı köyüne gelen işçiler, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları çerçevesinde belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda 2 ila 3 hafta arasında kontrollü bir şekilde yakan işçiler, ateş, duman ve ise aldırış etmeden aşırı sıcaklara rağmen ocakların başında çalışıyor.

Büyüklerinden öğrendikleri yöntemlerle mangal kömürü üretimi yapan işçiler, gece gündüz demeden günlerce tuttukları nöbetin ardından ocaklarda soğutma çalışması yapıyor. İşçiler daha sonra çıkan mangal kömürünü doldurdukları çuvalları kamyonlara yükleyerek hazır hale getirip kilosunu 12-13 liradan şehir içi ve dışında alıcılara ulaştırıyor. Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.


#Sorgun
#mangal kömürü
#işçiler
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