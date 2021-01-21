Türkiye’nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı İsfanbul , 2021 sezonu için hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor. Covid – 19’a karşı aldıkları hem hijyenik hem de operasyonel tedbirlerle misafirlerine açık havada güvenli bir eğlence sunacak olan İsfanbul Tema Park Direktörü Tankut Tonger, alınan tedbirler kadar bunların uygulanması konusunda örnek olacak bir çalışma ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında yapılan denetimlerde Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak Güvenli Turizm Sertifikasını aldıklarını söyledi. Güvenli Turizm Sertifikasının turizmin çeşitli alanlarında farklı kriterler ile uygulandığını, uluslararası bir denetim mekanizması ile Tema Parklara özel kriterler ile değerlendirildiklerini ve periyodlar ile denetlenmeye devam edileceklerini de belirtti.

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Türkiye'nin ilk Tema Parkı İsfanbul güvenli turizm sertifikasını alan ilk Tema Park oldu.

2020 yılında en önem verdikleri konunun, hem misafirlerin hem de çalışanların sağlığı olduğunu vurgulayan Tankut Tonger, “2020 sezonu bizim için kısa bir zaman diliminde çok farklı bir deneyim oldu.

Türkiye'nin ilk Tema Parkı İsfanbul güvenli turizm sertifikasını alan ilk Tema Park oldu.

Takım arkadaşlarımızın eğitim ve donanımlarını en üst seviyeye çıkardık. Parkımızdaki ünitelerin (oyuncakların) kapasiteleri ve dezenfeksyonu dahil pek çok konuda sistemimizi uluslararası standartlara taşıyarak hizmet verdik. Tema Park girişinde ateş ölçümü ve maske kullanımının sağlanması, aylık kalıcı ve günlük periyodik dezenfeksyon işlemleri, parkta yeme içme alanları ve dinlenme alanları dahil uçtan uca sosyal mesafenin korunması, mağaza ve restaurantların kurallara uygun halde hizmet vermesi, ünitelerin (oyuncakların) kuyruklanma alanları ve biniş kapasitelerinin düzenlenmesi, park içindeki misafir kapasitesinin anlık takibi gibi pek çok konuyu titizlikle yönettik. Güvenli Turizm Sertifikası ile tescillenen önlemlerimize 2021 yılında da devam edeceğiz.

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2021 baharında parkımızı yeniden misafirlerimize açacağımız günü iple çekiyoruz. Sloganımız geçen sene olduğu gibi Eğlenmek titizlik ister. 2021 yılında aşının tüm dünyada ve ülkemizde uygulanmasıyla birlikte, u mut ve eğlence dolu bir yılın bizi beklediğini düşünerek misafirlerimiz için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki aylarda eğlencenin başkentinde farklı sürprizler ile hep beraber olmayı bekliyoruz” dedi.

Türkiye'nin ilk Tema Parkı İsfanbul güvenli turizm sertifikasını alan ilk Tema Park oldu.

7’den 70’e herkesin eğlenceye olan özlemini giderebileceği en renkli adres olan İsfanbul Tema Park birbirinden özel 30’a yakın eğlence ünitesiyle donatılmış, Eyüpsultan’daki 120 bin metrekarelik alan üzerine kurulu bulunuyor. İsfanbul Tema Park’ta; 3 saniyede 110 km hıza ulaşan dünyanın en iyi 4’üncü roller coaster’ı Nefeskesen, 50 metreden adrenalin dolu bir iniş yaşatan “Adalet Kulesi”, macera severlerin ilgi odağı Viking, efsanevi King Kong ve 20 milyon dolarlık yatırımla 4 bin metrekarelik bir alana kurulan, İstanbul’un fethini insansı robotlarla anlatan “Fatih’in Rüyası”, İsfanbul Tema Park’ın en sevilen üniteleri arasında yer alıyor.

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Bilgi için: Seyhan Öner Erülken / 0 532 555 05 89

