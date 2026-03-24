Türkiye'nin yeni ekmeği Konya’da geliştirildi

13:2724/03/2026, Salı
Pilot İlde paydaşlardan biri de Eksun Gıda Un Fabrikası oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası” kapsamında, ekmek üretim standartlarına yönelik pilot çalışmalar Konya’da devam ediyor. Projenin pilot ili olarak belirlenen Konya’daki yeni ekmek standartlarının belirlenme sürecindeki paydaşlardan biri de Eksun Gıda Konya Un Fabrikası oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonu ve yönlendirmesindeki çalışmalarda yeni ekmeğin Ar-Ge ve deneme süreçleri yürütüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası”nın ilk pilot ili Konya oldu. Kampanya sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı Konya’daki birçok kuruluşla çalışmalar yaparken, yeni ekmek için Eksun Gıda Konya Fabrikası’nda da Ar-Ge ve deneme çalışmaları yürütüldü. Bakanlık yetkililerinin gözetimi ve koordinasyonunda gerçekleşen ve yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalar boyunca; üretim denemeleri, reçete optimizasyonu, kalite analizleri ve standardizasyon testleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni ekmek projesiyle; ekmeğin daha sağlıklı bir hale getirilmesi amaçlanırken aynı zamanda fırınlarda satılan beyaz ekmeklerin en az yüzde 40 oranında tam buğday unu içermesi ve ekmeğe koyu rengini veren kavrulmuş malt ununun kesinlikle kullanılmaması hedefleniyor.

“Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde yürütülen sürece teknik katkı sağladık”

Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO'su Hasan Abdullah Özkan, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Hepimizin bildiği gibi Bakanlığımız tarafından büyük bir titizlikle hazırlanan ve ülke insanımızın sağlığı açısından bir dönüm noktası olacak yeni ekmek projesi için ilk pilot il Konya seçilmişti. Eksun Gıda olarak Tarım ve Orman Bakanlığı liderliğinde yürütülen süreçte bilgi birikimimiz ve insan kaynağımızla yeni ekmeğin geliştirilme çalışmalarında yer aldık. Böylesine önemli bir projede katkı sağlamamız için bize bu fırsatı veren Bakanlık yetkililerine ve çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz”

Pilot uygulama sürecinin ardından, yeni ekmeğin öncelikle kamu kurumlarının yemekhanelerinde kullanıldıktan sonra tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması bekleniyor.




