Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat

Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat

13:1117/03/2026, Salı
Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıdalara geçit vermiyor... Güncellenen Taklit ve Tağşiş Listesi’nde 3 firma daha ifşa edildi. Yapılan denetimlerde, piyasada satılan bal markalarına dair kritik tespit ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Mart 2026 tarihli ifşa listesine 3 yeni bal markası daha girdi.

İşte laboratuvar sonuçlarıyla hileli olduğu kesinleşen o ürünlerin tam listesi...

Firma Adı: Anadolu 

Üretim Yeri: Ankara – Akyurt

Ürün: Süzme Çiçek Balı


Firma Adı: Baldağı

Üretim Yeri: Ankara – Akyurt

Ürün: Süzme Çiçek Balı






Firma Adı: Canpetek Erzincan

Üretim Yeri: Ankara – Akyurt

Ürün: Süzme Çiçek Balı







Bakanlık yetkilileri, listede yer alan bu ürünlerin piyasadan acil toplatılması için yasal sürecin başladığını duyurdu. Vatandaşların, özellikle kahvaltılık bal alırken marka ve etiket bilgilerini dikkatle kontrol etmeleri, şüpheli durumlarda Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmaları büyük önem taşıyor.

