Bakanlık bal markalarını tek tek ifşa etti: Mutfağınızda bu 3 bal varsa dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı sahte gıdalara geçit vermiyor... Güncellenen Taklit ve Tağşiş Listesi’nde 3 firma daha ifşa edildi. Yapılan denetimlerde, piyasada satılan bal markalarına dair kritik tespit ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 12 Mart 2026 tarihli ifşa listesine 3 yeni bal markası daha girdi.

İşte laboratuvar sonuçlarıyla hileli olduğu kesinleşen o ürünlerin tam listesi...

Firma Adı: Anadolu Üretim Yeri: Ankara – Akyurt Ürün: Süzme Çiçek Balı



Firma Adı: Baldağı Üretim Yeri: Ankara – Akyurt Ürün: Süzme Çiçek Balı











Firma Adı: Canpetek Erzincan Üretim Yeri: Ankara – Akyurt Ürün: Süzme Çiçek Balı












