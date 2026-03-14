Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Gıda denetimleri sürüyor: 23 milyonluk ceza yağdı

10:4814/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Samsun’da geçen yıl yapılan gıda denetimlerinde işletmelere toplam 23 milyon 279 bin TL idari para cezası uygulandı, 15 işlem için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Samsun’da geçen yıl 13 bin 20 işletmeye 22 bin 477 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sırasında 2 bin 457 adet numune alınarak incelemeye gönderildi. Yapılan denetim ve incelemelerin ardından uygulanan 300 farklı cezai işlemde toplam 23 milyon 279 bin TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan, onay kapsamındaki gıda işletme sayısı 149 olurken, ALO 174 Gıda Hattı’na bin 437 başvuru yapıldı. Bunların yanı sıra 4 bin 269 kez de tütün ve alkol piyasa denetimi gerçekleştirildi. Yine 2025 yılında para cezası kesilen 300 işlemden 15’i hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. 188 denetçi ile yapılan gıda kontrollerinde olumlu numune sayısı 2 bin 337 olurken, olumsuz numune sayısı da 73 olarak belirtildi.

Gıda denetimleri, bu yıl da devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son 2 yılda 25 bini aşkın gıda ve yem denetimi gerçekleştirdi.



#tarım ve orman bakanlığı
#gıda denetimi
#para cezası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
