Sivas'ta tesis 100 milyon liralık yatırımla kurulmuştu: Yeni sezonun ilk patlaması yapıldı

Sivas'ın öz kaynaklarını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen Tecer Taş Kırma ve Eleme Tesisi’nde yeni sezon çalışmaları başladı. 100 milyon TL’lik yatırımla kurulan tesiste, 2026 yılının ilk patlatması yapılarak yeni sezon açıldı.
Sivas Belediyesi tarafından 100 Milyon TL’lik yatırımla kurulan tesiste, Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun’un katılımıyla sezonun ilk patlatması gerçekleştirildi. Şehrin en büyük taş ocağı olma özelliğini taşıyan tesiste, modern teknolojiyle yıllık 1.5 milyon ton malzeme üretilmesi hedefleniyor.
Bu kapasite ile öz kaynaklarını güçlendirmeyi amaçlayan Sivas Belediyesi, dışa bağımlılığı azaltarak yol yapımı ve altyapı hizmetlerinde büyük bir ivme yakalamayı planlıyor.
"Öz kaynaklarımızla güçleniyoruz"
Tesisi ziyaret ederek sezonun ilk patlatmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, tesisin şehre büyük değer katacağını vurgulayarak "25 Aralık 2025 tarihinde şehrimizin en büyük taş ocağını Tecer’de açmıştık. 2026 yılının ilk patlatmasını yaparak yeni sezonu açıyoruz. Bu sene 1.5 milyon ton kapasiteli bir malzeme üretimi gerçekleştireceğiz...
Asfaltta, yol yapımında ve altyapıda kullanacağımız malzememizi kendimiz üretmiş oluyoruz. Böylece öz kaynakları ile güçlenen bir belediye olduğumuzu bir kez daha herkese gösteriyoruz. Yeni sezonumuz şehrimize hayırlı olsun" dedi.