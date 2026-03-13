Bakan Uraloğlu: 32 milyon telefon hazır 5G için tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi. Kamu-Özel İşbirliği projelerine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, otoyol hizmet tesisleri de dikkate alındığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 70 civarında KÖİ projesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Uraloğlu, "Projeleri yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar, bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu ayrıca, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Bağlantı Yollarını 2028, Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 2030, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nu 2030, Çanakkale-Malkara Otoyolu ile 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 2034, Ankara-Niğde Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2035 yıllarında devralacaklarını belirterek, "Bunlar oradaki işletici, yapıcı firmalara verilmiş değil, yaptırılmış, işlettirilmiş, ondan sonra devralınacak. Dolayısıyla 2 sene sonra biz bu projelerin ilkinden başlamak üzere devralmış olacağız" diye konuştu.

Esenboğa Havalimanı metrosu

Uraloğlu, "Ankara'da YHT Gar'dan Esenboğa'ya, üniversite alanına kadar gidecek olan bir hat. Hem modern hem de başkentimize yaraşan bir hat olmuş olacak. Bunu da bir 5 yıllık bir süreçte bitirebileceğimizi öngörebiliriz." dedi.








