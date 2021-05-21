Hayat Türkiyeyi ağlatan minik Berilden güzel haber Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı
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Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

Haber Merkezi İHA
Türkiyeyi ağlatan minik Berilden güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı
Minik Beril'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yaşayan Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin 15 aylık bebeği Beril Server Aktaş, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda ikinci derece yanıklar oluştu. Yüz, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edilen Beril bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne ambulans helikopterle sevk edildi. Durumu ağır olan bebek Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedaviye alındı.

ATT’nin kucağından inmemişti, iyileşmeye başladı

Sandıklı’dan Eskişehir’e gelirken kendisini taşıyan ATT Mehmet Canko’nun kucağından inmeyen Beril bebek Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nde tedavi edildiği odada ilk kez görüntülenen Beril bebek, kameralara el salladı. Doktorlarından alınan bilgiye göre 15 aylık Beril Server Aktaş iyileşmeye başladı.

Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı
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Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

“Helikopterdeki sağlık çalışanına teşekkür ederim”

Ambulans helikopterde Beril bebekle ilgilenen ve iç ısıtan görüntüler oluşturan Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür eden anne Fatma Aktaş, “Kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiğimde odada tek başınaydı. Sıcak suyu üzerine çekmiş. Hemen acile gittik. Oradan Eskişehir’e yolladılar. Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” diye konuştu.


“En az 2 hafta merkezimizde kalır”

Yanık Merkezi’nde Beril bebeği tedavi eden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Sami Apak, bebeğin iyileşmeye başladığını söyledi. En az 2 hafta hastanede kalacağını öngördüklerini aktaran Apak, “Hastanın hayati tehlikesi yok. Cerrahi bir tedavi de düşünmüyoruz. Genel pansuman tedbirleriyle iyileşeceğini düşünüyoruz. Yanık tedavisi uzun süreçli olduğu için şu anda tedavi altında. Hastanın yüz ve boyun bölgesinde, göğsün ön kısmında yüzde 8 ikinci derece ve derin ve yüzeysel yanıkları vardı. İlk geldiğinde hidroterapi odasına aldık. Pansumanlarını yaptık. Yanık uzun süreçli tedavi olduğu için en az 2 hafta gibi bir süre bizde kalır. Daha sonra gözlemleyerek hastayı çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

  • Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’nin bölgedeki en etkili yanık tedavisini sağladığını anlatan Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Kasapoğlu “15 aylık bebeğimiz Beril’in, Afyonkarahisar Sandıklı’da baş ve boyun bölgesi yanığıyla helikopter ambulansla hastanemiz yanık servisine sevki yapıldı. Personelimizin tamamı yanık konusunda özel eğitimli. Yanık Merkezi özel bir yer. Ekibimiz sağ olsun bugüne kadar başarılı işler gerçekleştirdi” dedi.

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Türkiye'yi ağlatan minik Beril'den güzel haber: Sağlık görevlisine sarıldığı görüntüler milyonları duygulandırmıştı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edilmişti. Vücudundaki yanıkların acısı ve korku nedeniyle sağlık görevlisine sıkı sıkı sarıldığı anların görüntüleriyle milyonları duygulandıran minik Beril'den güzel haber geldi. Küçük bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, anne Fatma Aktaş Acil Tıp Teknisyeni Mehmet Canko’ya teşekkür ederek "Sağ olsunlar çok ilgileniyorlar. Şu anda durumu daha iyiye gidiyor. Helikopterdeki sağlık çalışanı çok ilgilenmiş, çok teşekkür ediyorum kendisine” dedi.

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