Gündem Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı
AFYONKARAHİSAR

Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı

Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Beril Server Aktaş, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Minik Beril, vücudundaki yanıklar nedeniyle sağlık görevlisi tarafından kucakta taşındı.

Haber Merkezi DHA
Üzerine sıcak su dökülen minik Beril sağlık görevlisine böyle sarıldı
Vücudu yanıklarla dolu olan Minik Beril'in sağlık görevlisine sarıldığı anlar yürek sızlattı.

Afyonkarahisar'da pazartesi günü bilinmeyen nedenle üzerine sıcak su dökülen Mahmut ve Fatma Aktaş çiftinin bebekleri Beril Server, ailesi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Beril bebeğin yüz, boyun ve göğüs bölgesinde üçüncü derece yanıklar tespit edildi.

İleri tetkik ve tedavisi için bebeğin, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne gönderilmesine karar verildi. Bebeğin sevki için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter talep edildi. Beril bebek, tahsis edilen helikopterle Eskişehir'e gönderildi.


KUCAKTA TAŞINDI

Beril Server Aktaş, vücudundaki yanıklar nedeniyle ambulans helikopterde Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Canko tarafından kucakta taşındı.

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