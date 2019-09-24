Türkiye’yi saç ekiminde ucuzluk değil kalite ön plana çıkarıyor

Türkiye’nin saç ekimi operasyonunu sağlık turizmi kapsamında genişlettiğini ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak hale getirdiğini belirten Now Hair Time Genel Koordinatörü Melik Yağmur, “Türkiye saç ekimi alanında uzun yıllardır kazandığı tecrübeyle büyük işlere imza attı. Sadece saç ekimi operasyonlarında kusursuza yakın sonuç almayı değil, misafirlerimizin Türkiye’de geçirdiği zamanı da kurguluyoruz. Böylece saç ekimi operasyonu için Türkiye’ye gelen ziyaretçiler İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini de gezerek kaliteli vakit geçiriyor. Üstelik paket olarak sunulan bu hizmete dünya ortalamasının altında bir maliyetle ulaşabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Saç ekimi için Türkiye’nin yabancılar tarafından ziyaret edilmesinde uygun fiyatların büyük etkisinin olduğunu ancak insanların tercih edişinde uygun fiyatların yanı sıra kalitenin de ön plana çıktığını söyleyen Melik Yağmur, “Türkiye saç ekimi alanında dünyada ucuz olarak lanse ediliyor. Bu durum nitelikli hastaların Türkiye’ye gelişinde büyük engel oluşturuyor. Türk firmalardan da kaynaklanan bu durumu çözmek için yurtdışında reklam ve tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Türkiye’de saç ektiren Ortadoğu ülkelerinden gelen ziyaretçilerimizle oturan algıyı da tersine çevireceğiz. Çünkü özellikle ABD, Kanada, İngiltere ve Brezilya gibi dünyanın farklı bölgelerinden birçok ziyaretçi Türkiye’ye geliyor” dedi.