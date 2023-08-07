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TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: Airstream'in el yapımı karavanlarını eylülde Türkiye'ye getiriyoruz

TurMobil, Amerika Birleşik Devletleri menşeli karavan markası Airstream'in el yapımı karavanlarının 3 modelini eylül ayından itibaren Türkiye'ye getireceğini duyurdu. 92 yıllık bir geçmişe sahip Airstream'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiklerini söyleyen TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, “Airstream'ın üretimleri, diğer karavanlardan çok farklıdır. Bu karavanların en önemli özelliği seri üretim değil, el işçiliği olması. Her bir ikonik karavanın yapımı 350 saat sürüyor ve 3 bin adet perçin kullanılıyor. Konforlu seyahat hayali lüks karavanlarda hayat buluyor" dedi.

15:22 . 7/08/2023 Pazartesi
DHA
TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu.

TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu.

Markanın Avrupa'da satışa sunmak için ürettiği 534, 684 ve 25IB modellerini Türkiye'ye getirerek ekim ayının ortalarından itibaren Ankara ve İstanbul'daki showroomlarında sergileyeceklerini ve gelen talebe bağlı olarak karavan sayısının değişeceğini söyleyen Mutlu, “Airstream, karayolu seyahatini daha konforlu, pratik ve güzel olabileceği fikrinden yola çıkarak başarılı bir marka yaratmış. TurMobil olarak Airstream gibi dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distribütörü olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Airstream karavanları, nesilden nesile kullanılabilecek alüminyum gövdeleri, zamanın ötesinde ikonik tasarımlarıyla konforu birleştirerek kusursuz ve sürdürülebilir bir deneyime aracılık ediyor. Yüksek kalite, zarafet ve işlevselliği bir araya getiren bu karavanlarla seyahat etmek, izole bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin yanı sıra tiny house'lara alternatif arayanlar için de benzersiz bir yaşam tarzı sunuyor" diye konuştu.

“Eşyaların evdeki gibi düzenli bir şekilde saklanmasına olanak tanıyor"


Mutlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:


"Faaliyetlerimize yarım asırlık deneyimi geride bırakan Tur Oto'dan aldığımız deneyimle 20 yıl önce başladık. Uzun süre araç kiralama ve transfer hizmeti sunduktan sonra ilk online karavan kiralama hizmetini devreye aldık. Öte yandan tekne kiralama da dahil olmak üzere, hizmet ve ürün yelpazemizi her geçen gün artırdık ve kendi tekne kiralama markamız rudder&moor'u yarattık. Airstream karavanlarını ülkemize getirmek de bunlar arasında yer alıyor. Gümüş renkli ikonik dış tasarımlarıyla tanınan Airstream karavanları, kaliteli işçilikleri, geniş iç mekanları ve sadece Airstream karavanlara özel ön ve arka kısımda yer alan panoramik cam tasarımıyla dikkat çekiyor. Ev konforunu aratmayan karavanlarda yerleşik bir mutfak, oturma alanı, yatak odası, tuvalet ve banyo yer alıyor. Modern ve minimalist bir tarzla tasarlanan karavanlar, tıpkı evdeki gibi eşyaların düzenli bir şekilde saklanmasına olanak tanıyor."

#Airstream
#Türkiye
#TurMobil
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