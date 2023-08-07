TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu: Airstream'in el yapımı karavanlarını eylülde Türkiye'ye getiriyoruz

Markanın Avrupa'da satışa sunmak için ürettiği 534, 684 ve 25IB modellerini Türkiye'ye getirerek ekim ayının ortalarından itibaren Ankara ve İstanbul'daki showroomlarında sergileyeceklerini ve gelen talebe bağlı olarak karavan sayısının değişeceğini söyleyen Mutlu, “Airstream, karayolu seyahatini daha konforlu, pratik ve güzel olabileceği fikrinden yola çıkarak başarılı bir marka yaratmış. TurMobil olarak Airstream gibi dünyaca ünlü bir markanın Türkiye distribütörü olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Airstream karavanları, nesilden nesile kullanılabilecek alüminyum gövdeleri, zamanın ötesinde ikonik tasarımlarıyla konforu birleştirerek kusursuz ve sürdürülebilir bir deneyime aracılık ediyor. Yüksek kalite, zarafet ve işlevselliği bir araya getiren bu karavanlarla seyahat etmek, izole bir tatil deneyimi yaşamak isteyenlerin yanı sıra tiny house'lara alternatif arayanlar için de benzersiz bir yaşam tarzı sunuyor" diye konuştu.