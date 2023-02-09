TVNET o aracın sahibini buldu: Azerbaycan'daki fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu

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TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibini buldu
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ve yardım desteği gelmeye devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan da Türkiye'ye destek vermek için seferber olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Türkiye'ye getirmek üzere yorgan, giysi ve yiyecek yüklediği arabasına Türk bayrağı asan bir vatandaş sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. TVNET felaketin ortasında Türkiye'ye umut olan Server Beşerli isimli Azeri genci buldu. Eski model aracına yüklediği yorganlarla bir an bile düşünmeden Türkiye'ye yardım için yola çıkan Azerbaycanlı gencin görüntüsü tüm Türkiye'yi duygulandırdı.
Maddi durumu iyi olmayan bir vatandaş, aracının üzerine yüklediği yorgan ve çeşitli malzemeleri yardım toplama noktasına taşırken kameralara yansımış görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibine ulaştı. Aracın sahibi Server Beşir çekilen görüntüden haberi olmadığını, görüntüyü çok sonra gördüğünü söyleyerek 'Allah sabır versin kardeş ülkemize' dedi.
Eski model aracına yorganları yükleyen Server Beşerli isimli Azeri genç bir an bile düşünmeden yardım için yola çıktı. Bakü sokaklarında çekilen ve üzeri yorganlarla dolu olan araç fotoğraf Azerbaycan halkının Türkiye’nin yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.