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TVNET o aracın sahibini buldu: Azerbaycan'daki fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu

Kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye'ye gönderilmek üzere eski bir otomobile yüklenen yorganların olduğu fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. TVNET, o arabanın sahibi Server Beşir'e ulaştı. Resmin çekildiğinden haberi olmadığını söyleyen Beşir, 'Allah sabır versin kardeş ülkemize' diyerek Türkiye için yeniden geleceğini söyledi.

17:51 . 9/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibini buldu

TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibini buldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ve yardım desteği gelmeye devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan da Türkiye'ye destek vermek için seferber olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Türkiye'ye getirmek üzere yorgan, giysi ve yiyecek yüklediği arabasına Türk bayrağı asan bir vatandaş sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. TVNET felaketin ortasında Türkiye'ye umut olan Server Beşerli isimli Azeri genci buldu. Eski model aracına yüklediği yorganlarla bir an bile düşünmeden Türkiye'ye yardım için yola çıkan Azerbaycanlı gencin görüntüsü tüm Türkiye'yi duygulandırdı.

TVNET AZERBAYCAN'DAKİ O ARACIN SAHİBİNE ULAŞTI

Maddi durumu iyi olmayan bir vatandaş, aracının üzerine yüklediği yorgan ve çeşitli malzemeleri yardım toplama noktasına taşırken kameralara yansımış görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. TVNET Azerbaycan'daki o aracın sahibine ulaştı. Aracın sahibi Server Beşir çekilen görüntüden haberi olmadığını, görüntüyü çok sonra gördüğünü söyleyerek 'Allah sabır versin kardeş ülkemize' dedi.

GÖRÜNTÜ HERKESİ DUYGULANDIRDI


Eski model aracına yorganları yükleyen Server Beşerli isimli Azeri genç bir an bile düşünmeden yardım için yola çıktı. Bakü sokaklarında çekilen ve üzeri yorganlarla dolu olan araç fotoğraf Azerbaycan halkının Türkiye’nin yanında olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.





#Kahramanmaraş
#deprem
#BAKÜ
#Azerbaycan
#yardım
#sosyal medya
#TVNET
13 dakika önce
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TVNET o aracın sahibini buldu: Azerbaycan'daki fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu
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