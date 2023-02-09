TVNET o aracın sahibini buldu: Azerbaycan'daki fotoğrafıyla Türkiye'nin gündemine oturmuştu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye arama kurtarma ve yardım desteği gelmeye devam ediyor. Kardeş ülke Azerbaycan da Türkiye'ye destek vermek için seferber olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da Türkiye'ye getirmek üzere yorgan, giysi ve yiyecek yüklediği arabasına Türk bayrağı asan bir vatandaş sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. TVNET felaketin ortasında Türkiye'ye umut olan Server Beşerli isimli Azeri genci buldu. Eski model aracına yüklediği yorganlarla bir an bile düşünmeden Türkiye'ye yardım için yola çıkan Azerbaycanlı gencin görüntüsü tüm Türkiye'yi duygulandırdı.