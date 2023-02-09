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Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 8'i çocuk 37 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Azerbaycanlı arama kurtarma ekipler enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.

09:28 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardı.


Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığa bağlı ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 8'i çocuk 37 kişiyi kurtardığı, 145 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.


Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 725 Azerbaycanlı personel görev alıyor.



#Azerbaycan
#DEPREM
#Kahramanmaraş
#Kurtarma
1 saat önce
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Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 8'i çocuk 37 kişiyi enkaz altından kurtardı
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