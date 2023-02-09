Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 8'i çocuk 37 kişiyi enkaz altından kurtardı

Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası bölgede çalışmalar yürüten İHH İnsani Yardım Vakfı, 1390 kişiden oluşan 65 arama kurtarma ekibi 2 arama kurtarma köpeği ile birlikte görev yapıyor. Ekipler, bölgedeki diğer yardım çalışmalarını da sürdürüyor.