Hayat Ünlü fenomen başörtüsüne hakaret etmişti Cezası belli oldu
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Ünlü fenomen başörtüsüne hakaret etmişti: Cezası belli oldu

Sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, 5 Mart'ta annesiyle başörtülü bir kadına hakaretler yağdırmıştı. 'Varoş, cahil, yobaz, Arabistan'a dön' gibi fütursuzca edilen hakaretlere maruz kalan kadın, olayı yargıya taşıdı. Mahkeme ünlü fenomen Melis hakkındaki cezasını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Ünlü fenomen başörtüsüne hakaret etmişti: Cezası belli oldu
Melis Buse Betkayan.

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

  • Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti.

'BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR'

İddiaya göre ünlü fenomen, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı.

  • Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.

Bu sırada ise Melis Buse Betkayan'ın annesi Sevda Turan, Mustafa Vardarlı'ya hitaben "telefonunu gö..ne sok, yobazlar sizi" şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.

ANNE İLE KIZINA HAKARET DAVASI

Taraflar karakola götürüldü. İfadesi alınan anne-kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.

  • AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi.

Savcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, 'Hakaret' suçundan dava açıldı.

ANNEYE BERAAT KIZINA ADLİ PARA CEZASI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamada Melis Buse Betyakan ifade verdi. İfadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen fenomen beraatını talep etti.

  • Mahkeme yapılan yargılama sonunda anne Sevda Turan üzerine atılı suçlamayı işlemediği gerekçesiyle beraat ederken, fenomen Betkayan hakaret suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

Ünlü fenomen başörtülü kadına ailesinin yanında hakaretler yağdırdı: Varoş, cahil, yobaz!
FOTOĞRAF 8
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Kısmetse Olur adlı show programı ile adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl 5 Mart günü annesi Sevda Turan ile İstanbul Sarıyerdeki bir AVMye gitti.
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İddiaya göre anne-kız AVM içindeki yürüyen merdivenlerde olduğu bir sırada, Ece-Mustafa Vardarlı çifti, bebek arabasıyla merdivenden üst kata çıkmaya çalışıyordu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı.
Title
BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLARİddiaya göre fenomen kadın, Ece Vardarlı isimli başörtülü kadına, varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil şeklinde hakaret etmeye başladı. Eşine hakaret edildiği sırada Ecenin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.
Title
KÜFÜRLER YAĞDIRDIBu sırada ise Melis Buse Betkayanın annesi Sevda Turan Mustafaya hitaben telefonunu... sok, yobazlar sizi şeklinde hakaret içerikli sözler savurdu. Sabahın haberine göre, Vardarlı çifti, polisi arayarak yardım istedi.
Title
Taraflar karakola götürüldü.
Title
İNKAR ETTİLERİfadesi alınan anne kız böyle bir olay yaşamadıklarını, kimseye hakaret etmediklerini beyan etti.
Title
AVM güvenlik kameralarında ise anne-kızın Vardarlı çiftinin yanından geçerken el hareketleri yaptıkları tespit edildi.
Title
HAKARET DAVASI AÇILDISavcılık, suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren Anne-kız hakkında, Hakaret suçundan dava açıldı.
Ünlü fenomen başörtülü kadına ailesinin yanında hakaretler yağdırdı: Varoş, cahil, yobaz!
Katıldığı show programı 'Kısmetse Olur' ile tanınır hale gelen Melis Buse Betkayan'ın geçtiğimiz yıl annesiyle gittiği AVM'de başörtülü bir kadına, yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Betkayan'ın yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı isimli başörtülü kadına, "Varoş, cahil, yobaz... Örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret ettiği öğrenildi. Betkayan'ın annesi Sevda Turan ise, kendilerini telefonla çeken çifte, ağır küfürler yağdırdığı bildirildi. Anne-kız hakkında "hakaret" suçundan dava açıldı.
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