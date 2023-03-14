Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den haber var: Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı

Haluk Bilginer'in taburcu edildiği öğrenildi.
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, sevenlerini korkuttu. 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Bilginer, oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Kendini kötü hisseden Bilginer, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu belirtilen 68 yaşındaki oyuncu, ambulansa bindirilirken seyirciler tarafından alkışlandı.
"Tansiyonu düştü"
Geceyi hastanede geçiren usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme Bilginer'in kurucu olduğu Oyun Atölyesi tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor." denildi.
Taburcu edildi
Geniş kapsamlı tetkiklerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulan oyuncudan iyi haber geldi. Yapılan testlerin ardından gece saatlerinde taburcu olduğu öğrenilen Haluk Bilginer'in, kendini iyi hissetmesi ve doktorundan onay alması durumunda bu akşamki oyunu için yeniden sahneye çıkacağı belirtildi.