Ünlü oyuncu Haluk Bilginer'den haber var: Sahnede fenalaşıp hastaneye kaldırılmıştı

Ünlü oyuncu Haluk Bilginer, sevenlerini korkuttu. 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Bilginer, oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. Kendini kötü hisseden Bilginer, ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilincinin açık olduğu belirtilen 68 yaşındaki oyuncu, ambulansa bindirilirken seyirciler tarafından alkışlandı.

Geniş kapsamlı tetkiklerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulan oyuncudan iyi haber geldi. Yapılan testlerin ardından gece saatlerinde taburcu olduğu öğrenilen Haluk Bilginer'in, kendini iyi hissetmesi ve doktorundan onay alması durumunda bu akşamki oyunu için yeniden sahneye çıkacağı belirtildi.