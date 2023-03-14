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Hayat

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

'Kundakçı' isimli tiyatro oyununu sahneleyen Haluk Bilginer, ikinci perdede fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

00:48 . 14/03/2023 Salı
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Haluk Bilginer.

Haluk Bilginer.

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesini oynarken sahnede fenalaştı.


Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi.

Tansiyon sorunu yaşadı

Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.



#Haluk Bilginer
#Oyuncu
#Hastane
23 dakika önce
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Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
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