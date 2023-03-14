Haluk Bilginer.
Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesini oynarken sahnede fenalaştı.
Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Bilginer'in bilincinin açık olduğu belirtildi.
Tansiyon sorunu yaşadı
Tansiyon sorunu yaşadı
Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer'in tansiyon sorunu yaşadığını ifade etti.
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23 dakika önce
Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
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