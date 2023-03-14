Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Haluk Bilginer, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi. Bilginer, dizide alzaymır hastası olan seri katil Agah karakterini canlandırıyor. New York’taki ödül töreninde konuşan Bilginer, “Kendimden çok Türkiye’ye bu ödül gittiği için çok mutluyum” dedi.