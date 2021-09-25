Hayat Meteye adadı
KÜLTÜR SANAT

Mete’ye adadı

Ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabı “Okçu’nun Yolu”nu okçulukta fenomen haline gelen olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’a adadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ünlü yazar Paulo Coelho, yeni kitabı “Okçu’nun Yolu”nu Mete Gazoza adadı
Mete Gazoz’un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz’a bir kitap da imzaladı.

Simyacı başta olmak üzere 80’in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun yeni kitabı ‘Okçu’nun Yolu’ kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’a adadı.

Sosyal medyadan video paylaşan 74 yaşındaki Coelho “O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz’a adıyorum” dedi.

Mete Gazoz
Mete Gazoz

Mete Gazoz da bu jest karşısında bir teşekkür videosu yayımladı. Gazoz videoda, “Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle” diye konuştu.

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’ya teşekkür
OYNAT 00:22
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’ya teşekkür
Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho, “Okçu'nun Yolu' adlı kitabını, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'a adadı. Milli okçu Mete Gazoz ise bu jestten memnuniyetini dile getiren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gazoz, 'Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duymak beni mutlu etti. Teşekkür ederim. En kısa zamanda kitabı okuyacağım' dedi.
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