Mete’ye adadı

Mete Gazoz’un ok attığı bir görüntünün önünde poz veren Coelho Gazoz’a bir kitap da imzaladı.

Simyacı başta olmak üzere 80’in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho’nun yeni kitabı ‘Okçu’nun Yolu’ kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz’a adadı.

Sosyal medyadan video paylaşan 74 yaşındaki Coelho “O okçuluk dahisi, bu da benim okçuluk eserim. Bu kitabı Mete Gazoz’a adıyorum” dedi.

Mete Gazoz

Mete Gazoz da bu jest karşısında bir teşekkür videosu yayımladı. Gazoz videoda, “Sevgili Paulo, sizden böyle sözler duyduğuma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ediyorum. Kitabı en kısa zamanda okuyacağım. En iyi dileklerimle” diye konuştu.

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