Hayat Üzerine inek düştü Bacağı diz üstünden kırıldı
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Üzerine inek düştü: Bacağı diz üstünden kırıldı

Burdur'da, kurbanlık ineğin üzerine düşmesi sonucu Şeref Deniz'in (63) sağ bacağı, diz kapağı üstünden kırıldı.

Haber Merkezi DHA
Üzerine inek düştü: Bacağı diz üstünden kırıldı
Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü.

Burdur Kozluca köyünde oturan Şeref Deniz, bu sabah kurbanlık ineği kesmek için ahırdan çıkardı. Traktörün kepçesine bağlanacağı sırada zıplayan inek, Deniz'in üzerine düştü. Acı içinde kıvranan Deniz, yakınları tarafından otomobille Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan muayenede, Zengin'in sağ bacağının, diz kapağı üstünden kırıldığı belirlendi.
Şeref Deniz, "Ahırdan çektiğim hayvanı traktörün kepçesine bağlayacağımız sırada zıpladı üzerime düştü. Küçücük bir şeydi ama hakkından gelemedik" dedi.
Yıllardır kurban kestiğini ve başına böyle bir olay gelmediğini söyleyen Deniz, "Dünyada en zor buymuş" diye konuştu.
Şeref Deniz, pazartesi günü ameliyat olmak için Burdur Devlet Hastanesi'nin ortopedi servisine kontrole geleceğini söyledi.

Aksiyon flimlerini aratmayan kovalamaca: Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
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Kentte bayram namazının ardından kurban kesimi başladı.
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Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalara kurduğu kesim yerlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazıları ise kurbanlıklarını evinin bahçesinde ya da arazilerde kesmeyi tercih etti.
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Kesim sırasında bazı kurbanlıklar kaçtı, sahipleri de peşlerinden koştu.
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Palandöken ilçesindeki kesimhaneye getirilen büyükbaş hayvan, sahibinin elinden kaçtı. Atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitlik Tepe’ye doğru kaçan hayvan, sahiplerini uzun süre peşinden koşturdu.
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Büyükşehir Belediyesi kurban yakalama ekibinin uyuşturucu iğne kullanmasına izin vermeyen vatandaşlar, uzun uğraşlar sonucu hayvanı yakaladı.
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Palandöken ilçesi Su Deposu semtinde ise sahiplerini peşinden koşturan boğa, atılan uyuşturucu iğneye rağmen kaçışını sürdürdü.
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Sokak aralarında koşturan kurbanlık, hayvan sahiplerinin yoğun çabaları sonucu yakalandı.
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Aziziye ilçesi Dadaşkent semtinde ise kesilmek için yatırıldığı sırada yeniden kalkan boğa, görevliler tarafından uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.
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Birçok bölgede kurbanlıklarını kesmekte zorlanan vatandaşlar, kurban yakalama ekibinden destek istedi.
Aksiyon flimlerini aratmayan kovalamaca: Kurbanlıklar kaçtı sahipleri kovaladı
Erzurum'da, bayramın ilk gününde kaçan kurbanlıklar, sahipleri ile ekipleri peşlerinden koşturdu. Kesilmek için yere yatırıldıktan sonra yeniden kalkan boğa, görevlilerin yaptığı iğneyle sakinleştirildi.

Vatandaşlar kurban kesmek için akın etti: Uzun araç ve insan kuyrukları oluştu
FOTOĞRAF 8
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Tokat’ta özel bir kesim hanede hisseli kurban kesimi yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
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Kurbanların kesim ve parçalanma işlemlerini takip eden vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttuğu görüldü.
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Vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kurallarının sağlanamadığını kaydetti.
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Tokat çevre yolu şehir bağlantı girişine araç park edilmesi nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı.
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bağlantı girişine araç park edilmesi nedeni ile trafikte aksamalar yaşandı.
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Vatandaşlar kurban kesmek için akın etti: Uzun araç ve insan kuyrukları oluştu
Tokat'ta kurban kesmek için kesimhaneye adeta akın eden vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu.


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