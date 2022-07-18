Yeni Şafak ailesi 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz'ı kabri başında dualarla andı

Anadolu'da bulunan tarihi camileri fotoğraflayan, Türkiye aşığı, İstanbul sevdalısı Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz 15 Temmuz hain darbe girişiminde çok sevdiği ve ikamet ettiği Çengelköy'de darbeciler tarafından şehit edildi.

Mezarı başında dualarla anıldı

Altı yıl önce şehit olan Cambaz'ı Yeni Şafak ailesi bugün kabri başında dualarla andı. Anma programına Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk, Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü İdris Saruhan, Yeni Şafak Gazetesi İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri ve Cambaz'ın çalışma arkadaşları katıldı.

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Şehadetinden sonra Türk vatandaşlığına alındı

Yunanistan'ın yıldırıcı politikalarından kaçarak gençlik yıllarında geldiği İstanbul'da yaşamını devam ettiren Cambaz, Anadolu da bulunan binlerce camiyi fotoğrafladı ve Anadolu'yu karış karış gezdi. Çok sevdiği ülkesine hizmet ederken bir vatandaşlığı bile olmayan Şehit Mustafa Cambaz ancak şehit olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alındı.

GÜNDEM Hayatını kaybettikten sonra Türk vatandaşı olan 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz



