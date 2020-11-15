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Hayat Yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlısese şaşırtan sitem 10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık
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Yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'e şaşırtan sitem: 10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık

İbrahim Tatlıses dokuz yıl sonra ekranlara döndü. Programı rating sıralamasında üst sıralara yerleşen İbrahim Tatlıses ile orkestrası arasında garip bir diyalog yaşandı. Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı esprili isyana İbrahim Tatlıses de 'sürünün oğlum sürünün' esprisiyle cevap verdi.

Haber Merkezi Diğer
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlara döndü.
İbrahim Tatlıses 9 yıl sonra yeniden ekranlara döndü.

Şarkıcı İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Ratinglerde üst sıralara yerleşen programda İbrahim Tatlıses ve orkestra arasında şakayla karışık bir atışma yaşandı.

"GÜZEL Mİ ?" DİYE SORDU

Tatlıses, sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.

"SÜRÜNÜN OĞLUM!"

Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı esprili isyana İbrahim Tatlıses de 'sürünün oğlum sürünün' esprisiyle cevap verdi.

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