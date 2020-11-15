Yeniden ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'e şaşırtan sitem: 10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık

Şarkıcı İbrahim Tatlıses 9 yıl aradan sonra ekranlara geri döndü. Ratinglerde üst sıralara yerleşen programda İbrahim Tatlıses ve orkestra arasında şakayla karışık bir atışma yaşandı.
"GÜZEL Mİ ?" DİYE SORDU
Tatlıses, sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.
"SÜRÜNÜN OĞLUM!"
Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı esprili isyana İbrahim Tatlıses de 'sürünün oğlum sürünün' esprisiyle cevap verdi.