3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları
TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor
3 Kasım tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.
Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listesinde adını zirveye yazdıran Masumlar Apartmanı, yerini korumaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile yine birincilik sırasında oturan Masumlar Apartmanı'nın özeti de listede üçüncülük koltuğuna oturdu.
3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti, 3.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yer aldı.