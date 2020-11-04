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Hayat TRTnin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor
TELEVİZYON

​3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları

TRT'nin fenomen haline gelen yeni dizisi zirvedeki yerini koruyor

3 Kasım tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dizide Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu ve İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah
Dizide Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu ve İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listesinde adını zirveye yazdıran Masumlar Apartmanı, yerini korumaya devam ediyor. Dün akşam ekranlara gelen yeni bölümü ile yine birincilik sırasında oturan Masumlar Apartmanı'nın özeti de listede üçüncülük koltuğuna oturdu.

3 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Dizilerin meşhur apartmanının acı hikayesi: Dört masum genç vahşice öldürülmüştü
GÜNDEM
Dizilerin meşhur apartmanının acı hikayesi: Dört masum genç vahşice öldürülmüştü

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada ATV’de ekrana gelen “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz”, 3.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada “Masumlar Apartmanı”nın özeti, 3.sırada “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yer aldı.

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
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Güçlü kadrosu ve ilginç hikayesiyle dikkat çeken dizi ilk bölümden bu yana tüm reyting listesinin zirvesinde istikrarlı biçimde duruyor.
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Sosyal medyada da her hafta hem Twitter’da hem YouTube’da en çok konuşulanlar ve izlenenler listesine giren Masumlar Apartmanı, bu hafta da zirvedeydi.
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Masumlar Apartmanı altıncı bölümüyle, yapılan reyting ölçümlerinde tüm kategorilerde açık ara liderliğini korudu.
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Tiak verilerine göre; Totalde, AB grubunda ve ABC1 grubunda en yüksek izlenme oranlarını alarak reytinglerde lider olan dizi, tüm kesimlerce ilgiyle ve beğeniyle takip ediliyor.
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Son bölümde neler oldu?
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Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar apartmanında deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur.
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Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.
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Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler.
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Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır.
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Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir.
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Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur.
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Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.
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Salı akşamlarının vazgeçilmezi Masumlar Apartmanı yine zirvede: Son bölümde neler oldu?
TRT'de salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi, tüm rakiplerini geride bırakarak reyting listesinde yine birinci oldu. Peki, son bölümde neler oldu?


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