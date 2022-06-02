Hayat Yetim Vakfı Kurban bedelini açıkladı Hedef 400 bin yetime ulaşmak
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Yetim Vakfı Kurban bedelini açıkladı: Hedef 400 bin yetime ulaşmak

Yetim Vakfı, öksüz ve yetimleri sofrası kurbansız kalmasın diye bu bayram 21 ülkede kurban kesecek. 400 bin yetim ve ailelerinin sofraları şenlenecek. 15 bin çocuk da bayramlıklarıyla mutlu bir sabaha uyanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yetim Vakfı Kurban bedelini açıkladı: Hedef 400 bin yetime ulaşmak
​Yetim Vakfı

Dünya üzerindeki yetim çocuklar için çalışmalar yapan Yetim Vakfı, Kurban Bayramını “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla karşılıyor. 21 ülkede 400 bini aşkın yetim, öksüz, sosyal yetim ve aileleriyle birlikte kurbanın bereketini paylaşacak.

Yaşadığımız dünyada 400 milyon yetim çocuk bulunuyor. Her çocuk gibi onların da temel haklarının ihlal edilmediği güzel bir hayat sürmeye hakları var.

Uyguladığı projeler ve yaptığı çalışmalarla bir yetimin daha hayatını güzelleştirmeyi hedefleyen Yetim Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarıyla birçok yetimin sofrasını donatmak; bayramlıkla çocukların yüzünü güldürmek için harekete geçti.

Üç kıta, 21 ülke

Bu yıl, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla 21 ülkede kurban kesilecek. Kurbanlar, 400 bini aşkın yetim, öksüz ve sosyal yetimin aileleriyle birlikte sofralarına ulaşacak. Bu ülkeler arasında Ortadoğu’da Türkiye ile birlikte Lübnan, Irak, İran, Suriye ve Yemen yer alıyor.

Balkanlar’da Arnavutluk ve Bosna-Hersek’te kurban kesimi gerçekleştirilecek. Kafkasya ve Orta Asya’da Afganistan ve Azerbaycan kurban kesim noktalarından olacak. Kurban bereketi Afrika’da da Burkina Faso, Çad, Mali, Sudan ve Togo’ya ulaşacak.

Güney ve Güneydoğu Asya’da ise Bangladeş, Bangladeş/Arakan mülteci kampları, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler/Moro kurban ulaştırılan ülkeler arasında yer alacak. Kurban fiyatları; yurt dışı için 1,500 TL, Türkiye ve Suriye için 3,200 TL.

Yetim çocuklar tablosu belirledi

Yetim Vakfı’nın kurban kampanyası yaptığı 21 ülke, pek çok kriter göz önünde bulundurularak belirlendi. Bu ülkelerin belirlenmesindeki en önemli etkeni, ülkedeki yetim çocukların tablosu oluşturuyor.

Bu sebeple dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ve son dönem istatistiklerine göre dünyadaki her üç yetimden ikisinin bulunduğu Afrika kıtası yapılan çalışmalarda öne çıkıyor.


Afrika’yı yoksulluk ve doğal afetlerin fazlaca yaşandığı Güney ve Güneydoğu Asya ile savaş ve kaos ortamının milyonlarca çocuğu yetim bıraktığı Ortadoğu takip ediyor. Yine potansiyel kriz bölgeleri olarak öne çıkan Balkanlar ve Kafkasya da kurban kesim bölgeleri arasında yer alıyor.

Bayramda çocuklar mutlu olsun

Dini, dili, ırkı, rengi ne olursa olsun tüm coğrafyalarda çocuklar, yeni kıyafetlerini giyme heyecanıyla bayram sabahını dört gözle bekler. Bayram da en çok çocukları mutlu görmek ister. Yetim Vakfı, dünya üzerindeki hiçbir yetim çocuğun bayrama mahzun girmemesi ve bayramın bütün neşesini doyasıya yaşaması düşüncesiyle bayramlıklarını çocuklara ulaştırıyor.

2021 yılında 6 ülkede 11 bin 600 yetime bayramlık hediye edilirken, bu yıl da 12 ülkede 15 bin yetime bayramlık ulaştırılacak. Bir bayramlık bedeli 300 TL olarak belirlendi. Ayrıca BAYRAMLIK yazıp 3868’e mesaj göndererek 10 TL katkı verilebiliyor.

Geçen yıl 137 bin kişiye ulaştı

2021 yılı Kurban Bayramı’nda Türkiye ile birlikte Afganistan, Bangladeş, Benin, Burkina Faso, Çad, Endonezya-Açe, Filipinler-Moro, Filistin, Gana, Moğolistan, Kenya, Mali, Nepal, Nijer, Pakistan, Sri Lanka, Somali, Suriye, Tanzanya, Tayland-Patani ve Togo olmak üzere 22 ülkede kurban kesimi gerçekleştirildi.

Bağışçıların desteğiyle 2 bin 746 hisse kurban kesilerek 137 bin 150 kişiye ulaşıldı. Bu yıl ise rakamın yaklaşık üç katına çıkarılarak 400 bine ulaşması hedefleniyor.

Nasıl bağış yapılır?

Kurban ve bayramlık bağışları Yetim Vakfı’nın https://bagis.yetimvakfi.org.tr/ adresinden online olarak yapılabilir.

Ayrıca “https://yetimvakfi.org.tr/banka-hesap-numaralarimiz-tr-1253.htm” adresindeki numaralardan havale gerçekleştirilebilir.

Daha geniş bilgiye ise Yetim Vakfı’nın “yetimvakfi.org.tr” adresinden ulaşılabilir.

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