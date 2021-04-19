Yozgat'ta 70 yaşındaki kadın aynı anda 3 farklı kanserden kurtuldu

Yozgat’ta ikamet eden 70 yaşındaki Mühibe Keleş, tedavi için geldiği İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki görevli doktorların büyük dikkati sayesinde, vücudunda bulunan 3 farklı kanserden aynı anda kurtuldu.

Hastalarının kendilerine başvurduğunda tiroit bezi, göğüs kemiği ve akciğerlerinde tümör tespit ettiklerini belirten Bakırçay Üniversitesi Tıp fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner Gürsoy, şunları söyledi:

"Göğüs Cerrahisi Kliniği ve Genel Cerrahi Kliniği’nin ortaklaşa ve aynı seansta yaptığı ameliyat ile hastamızdaki tüm tümörlü dokular temizlendi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Haydar Öcal ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuba Acar ile birlikte gerçekleştirdiğimiz operasyonda hastanın göğüs kemiği protezi, titanyum barlarla desteklenerek göğüs bölgesine yerleştirildi. Tümörlü tiroit bezi ve akciğerindeki tümör de alındı. Hastamız yaklaşık 8 saatlik bir ameliyat sonunda tek seferde 3 kanserden kurtuldu. Göğüs Cerrahisi Kliniği olarak hastanemizde, ileri evredeki akciğer kanseri ameliyatlarını başarı ile yapmaya başladık. Bu yaptığımız ameliyatlar sayesinde müdahale edilen hasta yelpazesi de genişledi."

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Tedavi için Yozgat’tan İzmir’de bulunan kızının yanına geldiğini söyleyen Mühibe Keleş, “Doktorlarımızın yaptığı muayene sonucu vücudumun 3 ayrı yerinde kanser olduğunu öğrendim. Yaşımdan dolayı bu ameliyatın risklerinin olduğunu bana açıkça söylediler. Kızım ve ailemle yapmış olduğumuz değerlendirme sonucu ameliyat olmayı kabul ettim. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Onların dikkati ve özverili çalışması sayesinde bu hastalıktan kurtuldum. Ameliyattan 15 gün sonra hastaneden taburcu edildim. Bu süre boyunca doktorlarımız ve hemşirelerimiz bana çok iyi baktı. Hiçbirinin hakkını ödeyemem. Bizlere böyle bir hastanede tedavi olma olanağı sundukları için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanlığına ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

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"Zorlu cerrahi operasyonları yapıyoruz"

Yakın bir zamanda Bakırçay Üniversitesi ile birlikte çalışma protokolü imzaladıklarını belirten İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hurşit Apa ise “Daha önce hastanemizde yapamadığımız zorlu cerrahi operasyonları, kadromuza yeni katılan değerli hocalarımız sayesinde yapmaya başladık. İzmir’in Kuzeybatı bölgesine hizmet veren büyük bir hastaneyiz. Yaşadığımız bu pandemi sürecinde ameliyat gerektiren hastalarımızın mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimi ile gerekli tüm önlemleri aldık. Hastane olarak başarılı çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.