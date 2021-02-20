Yozgat'ta üretilen kaz tüyüne yurt dışından yoğun talep var: Macaristan ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2017 yılında 5 bin metrekare alanda kurulan Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde kümes, tüy işleme merkezi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor. Yerli kaz ırkları ıslah edilerek yumurta ve et üretiminin artırılmasının amaçlandığı tesiste, kesilen kazların tüyleri hammadde olarak Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor. Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, kaz ıslah merkezinin Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Boz, tesiste hayvanların özellikle yumurta ve et verimini yükseltme konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak şöyle konuştu:

"Bunun dışında elde ettiğimiz ürünleri de sanayide işlenmesi için hammadde üretimi sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir milyonun üzerinde kaz kesimi yapılmaktadır. Bu kazların tüyleri ticarete fazla bir konu olmuyor. Dünyada kaz tüyü çok önemli bir veri olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kaz tüyünü hammadde olarak işleyip ihraç etmek için uğraş veriyoruz, bilimsel çalışma yapıyoruz, ticarete konu olması için projeler hazırlıyoruz"

FOTOĞRAF 12 Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı. Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı. Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı. Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi. 'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ' <BR> <BR> İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı... Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz... Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor dedi. 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı 5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor Mardin'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.

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'KAZIN BÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Konya Ovası Projesi destekleriyle yapılan tüy işleme tesisinde, kesilen kazların tüylerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Boz, "Tüyleri hammadde haline getirdik ve kaz tüyünü ülkemizdeki ihraç izni olan firmalar aracılığıyla Almanya ve Macaristan'a ihraç ediyoruz. Kazın bütün ürünlerinden faydalanmak için uğraşıyoruz. İlimizde ve ülkemizde kaz tüyleri ekonomik bir getiri olarak kazandırılabilir. Hedefimiz ilimizde kesilen tüm kazların tüylerini işleyerek üreticiye de katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

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Kaz tüyünün ağırlıklı olarak tekstil sanayinde kullanıldığını belirten Boz, "Özellikle yumuşak tüy olarak yastık ve yorgan yapımında, ortopedik yataklarda, hastane yataklarında kaz tüyü kullanılmaktadır. Bunun dışında kaban mont, kışlık kıyafetlerde kullanıyor. Kaz tüyü yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir, kazlar kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşayabilen hayvanlardır. Bu nedenle kaz tüyü tekstil sanayinde yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir" ifadesini kullandı.