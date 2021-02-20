Hayat Yozgatta üretilen kaz tüyüne yurt dışından yoğun talep var Macaristan ve Almanyaya ihraç ediliyor
AKTÜEL

Yozgat'ta üretilen kaz tüyüne yurt dışından yoğun talep var: Macaristan ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Yozgat'ta üretilen kaz tüyüne yurt dışından yoğun talep var: Macaristan ve Almanya'ya ihraç ediliyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Yerköy Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde üretilen kaz tüyleri, Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Kaz tüyü ağırlıklı olarak tekstil sektöründe kullanılıyor.
Kaz tüyü ağırlıklı olarak tekstil sektöründe kullanılıyor.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 2017 yılında 5 bin metrekare alanda kurulan Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde kümes, tüy işleme merkezi, kesimhane ve kuluçkahane bulunuyor. Yerli kaz ırkları ıslah edilerek yumurta ve et üretiminin artırılmasının amaçlandığı tesiste, kesilen kazların tüyleri hammadde olarak Almanya ve Macaristan'a ihraç ediliyor. Bozok Üniversitesi Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Akif Boz, kaz ıslah merkezinin Türkiye'de ilk olduğunu belirtti. Boz, tesiste hayvanların özellikle yumurta ve et verimini yükseltme konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatarak şöyle konuştu:

  • "Bunun dışında elde ettiğimiz ürünleri de sanayide işlenmesi için hammadde üretimi sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de bir milyonun üzerinde kaz kesimi yapılmaktadır. Bu kazların tüyleri ticarete fazla bir konu olmuyor. Dünyada kaz tüyü çok önemli bir veri olarak kullanılıyor. Bu nedenle biz de Yozgat Bozok Üniversitesi olarak kaz tüyünü hammadde olarak işleyip ihraç etmek için uğraş veriyoruz, bilimsel çalışma yapıyoruz, ticarete konu olması için projeler hazırlıyoruz"

5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor
FOTOĞRAF 12
Title
Derik ilçesinde yaşayan, 1 çocuk babası Davut Ufak, 9 yıl önce Artuklu Üniversitesi Ziraat Meslek Yüksekokulu Bahçe Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu.
Title
Ufak, 4 yıl önce küçük sermaye ile İngiltere ve Japonya'da düzenlenen yarışmalardan ödüller alan, üretimi 1000 yıl öncesine dayanan Derik zeytininin fidanını üretmeye başladı.
Title
Ufak, 5 dönüm arazide 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılda 20 dönümlük arazide 200 bin fidana çıkardı.
Title
Davut Ufak, ürettiği fidanları Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç etmeye başladı.
Title
Dönemsel olarak yaklaşık 40 kişiyi istihdam eden Ufak, hedefinin 300 bin zeytin fidanı üretmek olduğunu söyledi.
Title
'İSTİHDAM SAĞLIYORUZ' <BR> <BR> İlk yıl talep üzerine üretim kapasitesini artırdığını kaydeden Davut Ufak, İkinci sene talep biraz daha yoğunlaşınca 50 bine çıkardım. Üçüncü sene 2019'da 70 bine çıkardım. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kaymakamlık destekleriyle GAP İdaresi'nden 20 bin fidanımız hibe olarak dağıtıldı...
Title
Mardin ve Derik bölgemizde toprağa ekildi. Bağ, bahçe ve tarlalarda yerini aldı. Bunun üzerine yerim çok küçük olduğu için hedefimi 200 bine çıkardım. Günde 10 bin fidan kesiyoruz. Bidonlara bırakıyoruz. 1 gün kaldıktan sonra ilaçlayıp seramıza bırakıyoruz...
Title
Hedefimiz 300 bini bulmak. 20 dönümlük arazi üzerinde işime devam ediyorum. 200 bin fidanımızı 20 günde seraya bıraktık. Bu durumda istihdam da sağlıyoruz. Yaklaşık 40 aile, 3- 4 aylık dönemde geçimini sağlıyor dedi.
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
Title
5 bin zeytin fidanı ile üretime başladı, 200 bine ulaştı
5 bin tane ile üretime başladı 200 bine ulaştı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderip ihracat yapıyor
Mardin'in Derik ilçesinde ziraat teknikeri Davut Ufak (33), 4 yıl önce dünyaca ünlü ve ödüllü Derik zeytini fidanlarının üretimine başladı. 5 dönümlük arazide, 5 bin fidanla başladığı üretimi 4 yılın sonunda 200 bine çıkaran Ufak, Türkiye'nin dört bir yanına gönderip, yurt dışına ihraç ediyor.

'KAZIN BÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN FAYDALANMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Konya Ovası Projesi destekleriyle yapılan tüy işleme tesisinde, kesilen kazların tüylerinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Boz, "Tüyleri hammadde haline getirdik ve kaz tüyünü ülkemizdeki ihraç izni olan firmalar aracılığıyla Almanya ve Macaristan'a ihraç ediyoruz. Kazın bütün ürünlerinden faydalanmak için uğraşıyoruz. İlimizde ve ülkemizde kaz tüyleri ekonomik bir getiri olarak kazandırılabilir. Hedefimiz ilimizde kesilen tüm kazların tüylerini işleyerek üreticiye de katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaz tüyünün ağırlıklı olarak tekstil sanayinde kullanıldığını belirten Boz, "Özellikle yumuşak tüy olarak yastık ve yorgan yapımında, ortopedik yataklarda, hastane yataklarında kaz tüyü kullanılmaktadır. Bunun dışında kaban mont, kışlık kıyafetlerde kullanıyor. Kaz tüyü yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir, kazlar kış aylarında eksi 40 dereceye kadar yaşayabilen hayvanlardır. Bu nedenle kaz tüyü tekstil sanayinde yalıtım özelliği nedeniyle çok önemlidir" ifadesini kullandı.

Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu: Yurt dışına ihraç ediyor
FOTOĞRAF 14
Title
Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı.
Title
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı.
Title
Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu.
Title
Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek.
Title
Kürşat Kılıç, eşinin teşvikiyle bu işe girmeye karar verdiklerini belirterek, Projeleri eşim yazdı. Bunun neticesinde 2017'de başlayan süreç projelendirme, yapım aşaması ve üretim safhası, bu yıl itibarıyla devam ediyor. 2018'de eşimin adına ilk projemizi bitirdik. Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Üretime devam ediyoruz. 400 ton üretim kapasitemiz var. Bu yıl 200 ton üreteceğiz ve kademeli olarak artıracağız. Balıklar Avrupa'ya, Türki Cumhuriyeti ve Japonya firmaları aracılığıyla ihraç ediliyor diye konuştu.
Title
Tuğçe Kılıç da eşinin kendisine destek olmak için bankadan ayrıldığını anlatarak, Projemizi tamamladık. Koordinatörlüğün desteğiyle kendi çiftliğimizi kurma imkanı bulduk. 2 kişiyi ben, 2 kişiyi de eşim istihdam ediyor. Şu anda 200 tona yakın balık yetiştiriyoruz. Güzel gidiyor. İnşallah daha da büyümeyi planlıyoruz. 2 çocuk annesiyim, çocuklarıma da bakıyorum. Eşim sahadaki işleri, ben de ofis üzerinden geri kalan işleri yürütüyorum. Bu şekilde devam ediyoruz dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Bankacılığı bırakıp eşiyle balık üreticisi oldu: Yurt dışına ihraç ediyor
Elazığ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp, eşi Tuğçe Kılıç ile alabalık üreticisi oldu. Çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp, 3 yılda 350 ton balık üretimi yaparken, hedeflerinin yılda 400 ton üretim yapmak olduğunu söyledi. Kürşat Kılıç, "3 milyona yakın yatırım yaparken, 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık. Balıklar firmaları aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç ediliyor" dedi.


Abone Ol Google News
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Şehirde panik

Şehirde panik

Mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş çıkışlar kapatıldı.
Türkiyenin en soğuk ili Bolu oldu: Dev sarkıtlar oluştu

Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Bakan Koca'dan normalleşme açıklaması.
Ağabeyi ile yengesi<br>döverek öldürdü

Ağabeyi ile yengesi
döverek öldürdü

​Kan donduran cinayeti çapraz sorguda itiraf ettiler.
Mücadeleye tam gaz devam

Mücadeleye tam gaz devam

​Yaşlılar ve sağlık çalışanları hafta sonu da aşılanıyor.
Avrupa'nın en yüksek<br>kulesini inşa ettik

Avrupa'nın en yüksek
kulesini inşa ettik

Bakan Karaismailoğlu son hazırlıkların yapıldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.