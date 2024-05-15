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Hayat

Zehri bir insanı öldürmeye yetiyor: Et yiyen örümcek o ilde ortaya çıktı

Elazığ'da halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız Örümceği' görüntülendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği, 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

13:33 - 15/05/2024 Çarşamba
IHA
Et yiyen 'Sarıkız Örümceği' Elazığ'da görüldü
Et yiyen 'Sarıkız Örümceği' Elazığ'da görüldü
Elazığ'da halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız Örümceği' görüntülendi.

Elazığ'da bir vatandaş Meryem Dağı'nda farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan vatandaş, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız Örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sarıkız örümceği, 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.



#Türkiye
#Sarıkız Örümceği
#Elazığ
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