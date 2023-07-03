Elazığ'da 'sarı kız' paniği: Et yiyen örümcek olarak biliniyor

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.

Ölüme bile götürebilir

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.











