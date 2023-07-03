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Hayat

Elazığ'da 'sarı kız' paniği: Et yiyen örümcek olarak biliniyor

Elazığ’da “et yiyen” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” görüntülendi. Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan örümceğin, özellikle akrep, kertenkele ile beslendiği ifade ediliyor.

12:57 . 3/07/2023 Pazartesi
IHA
Et yiyen sarıkız örümceği vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Et yiyen sarıkız örümceği vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, diğer türlerden farklı gördüğü bir örümceği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Örümceğin türünü merak eden vatandaş, türün halk arasında “et yiyen örümcek” olarak bilinen “Sarıkız örümceği” olduğunu öğrendi.

Ölüme bile götürebilir

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği'nin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği ve zıplayabildiği de belirtildi.

Zehriyle bir insanı ölüme götürebileceği belirtilen örümceğin akrep ve kertenkele ile beslendiği biliniyor.




#Elazığ
#Sarıkız Örümceği
#Güneykent Mahallesi
1 saat önce
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