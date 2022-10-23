Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girdi: Esnaf finansman destek paketinde neler var?

Esnaf kredi desteği paketi ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" dedi.

Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu.

Hazine Faiz Destekli Kredi Paketinden neler var?

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle: "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

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Genç girişimci sıfır faizli kredi limiti ne kadar?

Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarılmıştır. Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."