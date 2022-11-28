Hemşire olmak için KPSS'den kaç puan almak gerekli? ÖSYM Hemşirelik atama puanları 2022

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları bugün belli oldu. Adaylar erken açıklanan sınav sonrası tercih tarihlerine odaklandı. KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu henüz açıklanmazken, adaylar KPSS ortaöğretim polislik, bekçilik, hemşirelik taban puanlarını araştırmaya başladı.

HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI 2022

Bu yıl KPSS taban puanları belli olmadı. Geçtiğimiz yıl polislik Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Polis alımı başvurularında kullanılacak puan türünün P3 olduğunu açıkladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65) puan alması gerekliydi.

Bu yıl bekçi KPSS puanı henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıllara göre adayların bekçilik için KPSS ortaöğretim taban puanının 70 olması gerekir.

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Bu yıl KPSS ortaöğretim hemşirelik taban puanları henüz açıklanmadı.Hemşirelik için KPSS P3 puan türü gerekmektedir. 2022 yılında hemşirelik atama puanı taban puanı 83 olarak belirlendi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü başlıyor. Başvuru süreci 5 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

Yayımlanan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı için işlemler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

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HEMŞİRELİK ATAMA PUANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS hemşirelik tavan ve taban puanları belli olmaktadır. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANIYLA HEMŞİRE ALIMI YAPILIYOR MU?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, sağlık ocaklarında ve aile hekimliğindeki alımlarda KPSS P93 puan türüyle alım gerçekleştirilmektedir.

HEMŞİRELİK KPSS PUANI NEDİR?

Hemşirelik için KPSS P3 puan türü gerekmektedir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Aralık 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ortaöğretim Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarını 24 Kasım 2022 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR 2022?

8/1 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 14 bin 480 TL

6/3 derecesinde yer alan kişiler için hemşire maaşları 15 bin 510 TL (5 yıllık hemşire için)

4/2 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 16 bin 460 TL (10 yıllık hemşire için)

2/1 derecesinde yer alanlar için hemşire maaşları 16 bin 920 TL (15 yıllık hemşire için)

1/3 derecesinde bulunan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 307 TL (20 yıllık hemşire için)

1/4 derecesinde görev alan kişiler için hemşire maaşları 17 bin 415 TL (25 yıllık hemşire için)

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2022 BAŞHEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR?

Başhemşire maaşları da kamu ve özel sektöre göre değişmektedir. Devlet hastanelerinde çalışan başhemşirelerin maaşları 12 bin ve 14 bin TL arasında değişmektedir. Özel sektörde çalışan başhemşirelerin maaşları ise 8 bin TL – 10 bin TL bandındadır.

2023 HEMŞİRE MAAŞLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Hemşire maaşları memur zam maaş artışına göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon sonrası, en düşük 9 bin sınırında bulunan memur maaşı yaklaşık 10 bin TL oldu. Öte yandan memur emeklisi maaşı da yine en düşük sınırda 6 bin TL'den yaklaşık 6 bin 800 TL'ye yükseldi.

Yılsonu beklenti anketlerinin gerçekleşmesi durumunda memur zammı için yaklaşık yüzde 18-20 aralığında zam oranı hesaplanırken ciddi bir artış masada.

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