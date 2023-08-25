Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav sonuçları açıklandı. Yüzbinlerce öğretmen uzman ve başöğretmenlik unvanına sahip olmak ve maaş artışı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavına girdi. Sınava katılan öğretmenler sınavdan başarılı olan öğretmenler maaşlarının ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, uzman öğretmenlik maaşı ne kadar? 2023 uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları ne kadar artacak? İşte detaylı bilgiler...