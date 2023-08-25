Hemşire atama puanı
KPSS sınav sonuçları bugün belli oluyor. Adaylar erken açıklanan sınav sonrası tercih tarihlerine odaklandı. KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu henüz açıklanmazken, adaylar KPSS hemşirelik taban puanlarını araştırmaya başladı.
Hemşire KPSS atama puanı kaç?
Bu yıl KPSS hemşirelik taban puanları henüz açıklanmadı. Hemşirelik için KPSS P3 puan türü gerekmektedir. 2022 yılında hemşirelik atama puanı taban puanı 83 olarak belirlendi.
Hemşirelik atanma puanları belli oldu mu?
KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS hemşirelik tavan ve taban puanları belli olmaktadır. KPSS 2022/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Hemşire alımları hangi KPSS puan türüyle yapılıyor?
Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, sağlık ocaklarında ve aile hekimliğindeki alımlarda KPSS P93 puan türüyle alım gerçekleştirilmektedir.
KPSS sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM KPSS lisans sonuçlarını 25 Ağustos'ta açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını 25 Ağustos 2023 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Hemşire maaşları ne kadar?
2023 Hemşire maaşları memur ve memur emeklilerine 2023 yılı için Ocak ayında 16,4 oranında zam yapıldı. Yapılan Ocak zammı ile 2023 Hemşire maaşı 13 bin 115 liraya yükselmişti.
1/4 derecesinde çalışan bir üniversite mezunu bir hemşirenin mevcut maaşı 13 bin 115 lira Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte 26 bin 440 lira oldu.
Yeni başlayan Hemşire maaşları
Ocak zammından sonra yeni başlayan Hemşire maaşları ortalama 26.440 lira bandındadır.