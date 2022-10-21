Hürjet nedir, özellikleri neler? İlk uçuş ne zaman?

TUSAŞ, kuruluşunun 50. yılında, 18 Mart 2023'te, gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. İşte detaylar.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik özellikler

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m² (270 ft²)

Güç kaynağı

Motor türü: 1 adet General Electric F404 turbofan motor

itki: 19.200lb

Performans

Faydalı Yük: 6.000 pound (2.722 kg)

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

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Kesintisiz dönüş: 6.5g @ 15,000 ft <0.9M

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach G limitleri: +8g / -3g

Baş üstü göstergesi (HUD)

Kaska ekli gösterge (opsiyonel)

Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi

Gelişmiş insan makine arayüzü, F-35 ve MMU için asgari alışma zamanı

Intra & inter veri linki

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Gece görüş uyumlu (AJT, LIFT)

Havada yakıt ikmali

Zarf koruma

Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri

HÜRJET MOTORU NERENİN?

Hürjet’in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F404 turbofan motoru ile havalanacak.

Elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren General Electric, Amerika’nın elektrik dağıtımını tekelinde tutan şirkettir.

HÜRJET KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Hürjet toplamda 18 adet üretilecek.

HÜRJET SON DURUM NEDİR?

Gövde montajının devam ettiği projede daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesis'ini ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."