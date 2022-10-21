Özgün Hürjet nedir, özellikleri neler? İlk uçuş ne zaman?
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Hürjet nedir, özellikleri neler? İlk uçuş ne zaman?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş tarafından geliştirilen TUSAŞ Hürjet, Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet uçağıdır. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet üstün performans özellikleri ile kritik bir rol oynamak için tasarlandı. Türkiye’de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli olan Hürjet Projesi’nin 18 Mart 2023’te gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Peki Hürjet’in özellikleri neler? Motoru hangi ülkenin? Kaç adet üretilecek? Son durum nedir? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hürjet nedir, özellikleri neler? İlk uçuş ne zaman?
Hürjet

TUSAŞ, kuruluşunun 50. yılında, 18 Mart 2023'te, gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. İşte detaylar.

HÜRJET ÖZELLİKLERİ NELER?

Teknik özellikler

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m² (270 ft²)

Güç kaynağı

Motor türü: 1 adet General Electric F404 turbofan motor

itki: 19.200lb

Performans

Faydalı Yük: 6.000 pound (2.722 kg)

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 6.5g @ 15,000 ft <0.9M

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach G limitleri: +8g / -3g

Baş üstü göstergesi (HUD)

Kaska ekli gösterge (opsiyonel)

Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi

Gelişmiş insan makine arayüzü, F-35 ve MMU için asgari alışma zamanı

Intra & inter veri linki

Gece görüş uyumlu (AJT, LIFT)

Havada yakıt ikmali

Zarf koruma

Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri

HÜRJET MOTORU NERENİN?

Hürjet’in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F404 turbofan motoru ile havalanacak.

  • Elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren General Electric, Amerika’nın elektrik dağıtımını tekelinde tutan şirkettir.

HÜRJET KAÇ ADET ÜRETİLECEK?

Hürjet toplamda 18 adet üretilecek.

HÜRJET SON DURUM NEDİR?

Gövde montajının devam ettiği projede daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesis'ini ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

HÜRJET Projesi'nde heyecanlandıran gelişme: Üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2017 yılında kendi öz kaynaklarıyla başlattığı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde bir aşama daha hayata geçirildi.
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Bu kapsamda uçağın ilk ön gövde üretimi tamamlandı ve son montaj hattına taşındı.
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Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak HÜRJET'in tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi. Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ülkenin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET'in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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\"Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan HÜRJET Projemizi 18 Mart 2023'te gökyüzüyle buluşturacağız. 2023 yılında Cumhuriyet'imizin birinci asrı kutlanırken ülkemizin vizyon projeleri HÜRJET ve ATAK-2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli Muharip Uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum.\"
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HÜRJET'in özellikleri neler?

12 Ocak 2022'de toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, üstün performans özellikleri ile modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek olan HÜRJET, \"1,4 mach hız ile 8-3g\" limitlerine sahip bulunuyor. HÜRJET 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine ara yüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile HÜRJET, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.
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HÜRJET Projesi'nde heyecanlandıran gelişme: Üretilen ilk ön gövde montaj hattına taşındı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET Projesi'nde ilk ön gövde, üretim hattından son montaj hattına taşınarak önemli bir aşama daha kaydedildi.


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