Hürjet nedir, özellikleri neler? İlk uçuş ne zaman?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş tarafından geliştirilen TUSAŞ Hürjet, Türkiye'nin ilk yerli ve milli jet uçağıdır. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet üstün performans özellikleri ile kritik bir rol oynamak için tasarlandı. Türkiye’de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli olan Hürjet Projesi’nin 18 Mart 2023’te gökyüzüyle buluşması bekleniyor. Peki Hürjet’in özellikleri neler? Motoru hangi ülkenin? Kaç adet üretilecek? Son durum nedir? İşte detaylar.
TUSAŞ, kuruluşunun 50. yılında, 18 Mart 2023'te, gökyüzüyle buluşturacağı Hürjet için çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye'nin ilk yerli jet eğitim uçağı Hürjet, havalanmak için gün sayıyor. İşte detaylar.
HÜRJET ÖZELLİKLERİ NELER?
Teknik özellikler
Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)
Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)
Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)
Kanat alanı: 35 m² (270 ft²)
Güç kaynağı
Motor türü: 1 adet General Electric F404 turbofan motor
itki: 19.200lb
Performans
Faydalı Yük: 6.000 pound (2.722 kg)
Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)
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Kesintisiz dönüş: 6.5g @ 15,000 ft <0.9M
Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)
Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)
Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)
Azami hız: 1.4 Mach G limitleri: +8g / -3g
Baş üstü göstergesi (HUD)
Kaska ekli gösterge (opsiyonel)
Tam otorite, sayısal kontrollü uçuş sistemi
Gelişmiş insan makine arayüzü, F-35 ve MMU için asgari alışma zamanı
Intra & inter veri linki
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Gece görüş uyumlu (AJT, LIFT)
Havada yakıt ikmali
Zarf koruma
Gömülü taktik eğitimi ve canlı sanal yapıcı eğitim sistemleri
HÜRJET MOTORU NERENİN?
Hürjet’in General Electric F404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülüyor. Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F404 turbofan motoru ile havalanacak.
Elektronik ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösteren General Electric, Amerika’nın elektrik dağıtımını tekelinde tutan şirkettir.
HÜRJET KAÇ ADET ÜRETİLECEK?
Hürjet toplamda 18 adet üretilecek.
HÜRJET SON DURUM NEDİR?
Gövde montajının devam ettiği projede daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştirileceği Demir Kuş Test Tesis'ini ve Hürjet 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, Hürjet'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.
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Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."