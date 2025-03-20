İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.