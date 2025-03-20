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İBB meclis üyesi dağılımı 2025: İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP, AK Parti, MHP ve BBP meclisi üye sayısı

İBB meclis üyesi dağılımı 2025: İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP, AK Parti, MHP ve BBP meclisi üye sayısı

16:3720/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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İBB Meclis Üyeleri
İBB Meclis Üyeleri

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte İBB Meclis üyesi dağılım merak konusu oldu. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde hangi partiden kaç üye var?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınan 87 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

İBB operasyonu sonrası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi üye sayısı da merak konusu oldu. Peki İBB Meclisi’nde hangi partiden kaç üye var?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyeleri sayısı 2025

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplam 314 üyeden oluşmaktadır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine göre, meclisteki partinin ortaya çıkışı şu şekildedir:

  • CHP: 187
  • AK Parti: 120
  • MHP: 7
  • BBP: 2

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini denetleyen bir belediye meclisidir. 22 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca her ayın ikinci haftası birleşim gerçekleşmektedir.



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