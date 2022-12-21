İç Denetçi sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sınav giriş yeri sorgulama

ÖSYM, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme sınavına ait sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek.
İÇ DENETÇİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ NAISL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruda, ilgili sınav giriş belgelerine ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabileceği aktarılıyor.
2022-İç Denetçi Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/sPnB2Qt5wz pic.twitter.com/1LyAc9L6hE
İÇ DENETÇİ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, SINAV SÜRESİ NE KADAR?
ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre sınav 24 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları ise 18 Ocak 2023’te ilan edilecek. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 120 dakika (2 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.