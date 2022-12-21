İç Denetçi sınavı giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS sınav giriş yeri sorgulama

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Asgari ücret 9 bin TL olur mu’ sorusuna yanıt: Herkesin dediğiyle adım atamayız

AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşçi tarafının asgari ücretin 9 bin lira olması talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Otururuz, konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. İnşallah hayırlı bir adım atarız, neticeye varırız. Öyle herkesin söylediğiyle hareket edemeyiz, bizim sırtımızda küfe var. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor" ifadelerini kullandı.