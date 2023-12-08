İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO 8 Aralık İptal Edilen Seferler
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun bazı sefelreri olumsuz havaş koşulları endeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler ise şöyle:07:05 Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Kadıköy
12:00 Bursa-Kabataş
12:00 Kadıköy-Bandırma
17:15 Kabataş-Bursa
18:00 Bursa-Kadıköy
BUDO 8 Aralık İptal Edilen Seferler
Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.
BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.