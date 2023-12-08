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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) bazı sefeleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İşte 8 Aralık cuma günü iptal edilen sefer saatleri...

08:25 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 08:49 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
İDO
İDO

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO 8 Aralık İptal Edilen Seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nun bazı sefelreri olumsuz havaş koşulları endeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler ise şöyle:07:05 Kadıköy-Bursa

07:45 Bandırma-Kadıköy

12:00 Bursa-Kabataş

12:00 Kadıköy-Bandırma

17:15 Kabataş-Bursa

18:00 Bursa-Kadıköy

BUDO 8 Aralık İptal Edilen Seferler

Bursa Deniz Otobüsleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan seferlerini iptal etti.

BUDO'dan yapılan duyuruda, 07.00 ile 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiğini belirtti.



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