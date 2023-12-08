Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava raporunu yayımlandı. Yapılan son değerlendirmeler sonrası 11 kente sarı kodlu, üç kente ise turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Haftalık tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarının hafta sonunda daha da azalması bekleniyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..