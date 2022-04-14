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Özgün Öğrenci akbili zammı iptal edildi mi edilmedi mi? İBBden veto kararı
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Öğrenci akbili zammı iptal edildi mi edilmedi mi? İBB'den veto kararı!

İstanbul'da öğrenci ulaşım kartları ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Toplu ulaşıma ücretlerine yüzde 40 zam gelmişti. Yeni gelişme ile zamdan öğrencilerin muaf olması ve aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi görüşüldü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ulaşım zammının iptali ile ilgili açıklama geldi. Peki, öğrenci ulaşım zammı iptal edildi mi, edilmedi mi?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğrenci akbili zammı iptal edildi mi edilmedi mi? İBBden veto kararı!
İETT öğrenci akbil zammı

İBB Meclisi Nisan ayı oturumu Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Birinci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı da UKOME'de alınan toplu ulaşıma yüzde 40 zammından öğrencilerin muaf olması, aylık öğrenci abonman ücretinin zam farkının İBB tarafından karşılanması teklifi de görüşüldü.

İETT ULAŞIMA NE KADAR ZAM YAPILDI?

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz hafta il genelindeki ulaşım tarifelerine zam yapmıştı.

Buna göre; tam bilet 7 lira 67 kuruş, öğrenci için bir basım ücreti 3 lira 74 kuruşa yükselmişti. Aylık tam abonman ücreti 602 TL'ye, öğrenci aylığı ise 109 TL'ye çıkmıştı.

İETT ÖĞRENCİ AKBİLİ ZAMMI İPTAL EDİLDİ Mİ?

Öğrenciler İETT aylık öğrenci akbiline yapılan zam kararını düzenledikleri eylemlerle protesto ederken, AK Parti grubu kararın iptali için İBB Meclisi'ne başvuru yaptı.

İBB MECLİSİ ZAM KARARINI İPTAL ETTİ

Bugün görüşülen öğrenci ulaşımına zam kararı, oy çokluğuyla iptal edildi.

İMAMOĞLU: TABİİ Kİ VETO EDECEĞİM

Kararın ardından Meclis'te söz alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim." dedi.

ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

Öğrenci aylık abonman İstanbulkart ücretlerine yapılan yüzde 40 zammı iptal edildi. Öğrenciler aylık olarak kartlarını 78 TL'den kullanabilecek.


İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
GÜNDEM
İBB Başkanı İmamoğlu: Öğrencilere ulaşım zammı iptali kararını tabii ki veto edeceğim
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