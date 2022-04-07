Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi
ÖZGÜN HABERLER

Toplu taşımaya yüzde 40 zam geldi!

Son zamanlarda toplu taşımaya gelecek olan zam oldukça konuşuluyor ve merak ediliyordu. Bugün toplu taşımaya gelen zam belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? 2022 toplu taşıma zammı ne kadar oldu? Tam ve öğrenci abonman fiyatları ve detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İETT zammı sonrası metrobüs, marmaray, otobüs ve aylık Akbil fiyatları ne kadar oldu?
Toplu taşımaya zammı geldi? 2022 Toplu taşımaya yüzde kaç zam geldi, ne kadar oldu?

Son zamanlarda toplu taşımaya gelecek olan zam oldukça konuşuluyor ve merak ediliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı. İstanbul’da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine oy birliğiyle yüzde 40 oranında zam yapıldı. Buna göre, tam elektronik bilet ücret 7,67 TL, tam abonman 602 TL, öğrenci abonman 109 TL oldu. Sarı taksi açılış 9,8 TL, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL ve minibüs indi – bindi ücreti de 5,25 oldu. Bugün toplu taşımaya gelen zam belli oldu. Toplu taşımaya zammı geldi? 2022 toplu taşıma zammı ne kadar oldu? Tam ve öğrenci abonmanı ne kadar oldu? İşte haberimizin detayları sizlerle..

Toplu taşıma ücretindeki eski tarife ve yeni gelen tarife

Tam elektronik bilet ücreti: 7 Lira 67 Kuruş

  • 5,48 liradan 7 lira 67 kuruşa yükseldi.

Tam abonman: 602 Lira

  • 430 liradan 602 liraya yükseldi.

İlk aktarma: 5 Lira oldu

  • 3,92 liradan 5 liraya yükseldi.

Sarı taksi kısa mesafe ücreti: 28 Lira

  • 20 liradan 28 liraya yükseldi.

Minibüs indi-bindi ücret: 5,25 Lira

  • 3,75 liradan 5,25 liraya yükseldi.

Okul servisi ücreti: 594 Lira

  • 396 liradan 554 liraya yükseldi.

Personel servisi ücreti: 295 Lira

  • 211 liradan 295 liraya yükseldi.

Taksi dolmuşu: 10 Lira

  • 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

İzmir'de toplu ulaşıma zam
GÜNDEM
İzmir'de toplu ulaşıma zam
Vatandaşa darbe vuracak

Vatandaşa darbe vuracak

​ABD'nin yaptırımlarına Rusya'dan ilk açıklama.
Pencere yöntemiyle7 milyonluk vurgun

Pencere yöntemiyle
7 milyonluk vurgun

​İmzaladığı kargo kağıdı hayatını altüst etti.
Ezan sesinden etkilenen Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Bahçeli: Hayat pahalılığı geçicidir, üstesinden geleceğiz.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Oruçlarını siren sesiyle açıyorlar.

​Bir ilin kaderini değiştirecek.

Kadın polislerin eksi 3 derecede zorlu eğitimi.

​Hollanda'da enflasyon tarihi rekor kırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.