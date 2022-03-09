Gündem İzmirde toplu ulaşıma zam
İZMİR

İzmir'de toplu ulaşıma zam

İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca biniş ücretlerine her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de minibüs ücretlerine de yüzde 50 zam geldi.

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İzmirde toplu ulaşıma zam
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İzmir'de belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretlerine yüzde 38 zam yapıldı. Ayrıca biniş ücretlerine her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı. İzmir'de minibüs ücretlerine de yüzde 50 zam geldi.

UKOME'den geçti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), mart ayı toplantısını yaptı. Son akaryakıt zamlarının ele alındığı toplantıda, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının biniş ücretine yüzde 38 zam yapılması önerisi görüşüldü. Kurulda bulunan hükümet üyelerinin ret oyu verdiği karar, İzmir Büyükşehir ve CHP'li ilçe belediye başkanlarının kabul oyları ile UKOME'den geçti.

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Minibüs ücretine yüzde 50 zam

Oyçokluğuyla yapılan zamla birlikte, İzmir'de 4,70 TL olan toplu ulaşım araçlarına birinci biniş ücreti 6,5 liraya çıktı. Biniş ücretlerine ayrıca her ay TEFE ve TÜFE ortalamasına göre zam yapılması kararlaştırıldı.

  • UKOME'de, minibüs ücretlerine zam da gündeme geldi. 5 TL olan minibüs ücreti, yüzde 50 zamla 7,5 TL'ye çıkarıldı.

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