Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yurt içi ve yurt dışında oy kullanacak toplam seçmen sayısının 64 milyon 113 bin 941 olduğunu açıkladı.

HANGİ İLDE KAÇ SEÇMEN OY KULLANACAK?

İllere bakıldığında liste başında nüfusu itibarıyla İstanbul yer alıyor. 30 bin 803 sandık kurulacak ve 11 milyon 350 bin 969 seçmen de oy kullanmak için sandık başına gidecek. İkinci sırada Ankara yer alıyor. 12 bin 251 sandık kurulacak. 4 milyon 280 bin 941 seçmen görülüyor.

Üçüncü sırada ise İzmir var. 9 bin 877 sandık kurulacak. 3 milyon 441 bin 36 seçmen olacak. İlk üç sıralama bu şekilde. Merak edilen konulardan biri; liste başı İstanbul'du. Listenin son sırasında peki hangi il var? Bayburt yine nufüsu itibarıyla 290 sandık kurulacak. 57 bin 116 seçmenin olduğunu da belirtelim.

DEPREM BÖLGESİNDE SEÇMEN SAYISI

Hangi ilde kaç seçmen oy kullanacak? İşte il il seçmen rakamları...

Deprem bölgesi 11 il vardı. Kahramanmaraş ve bölgesi depremlerden etkilenmişti. Yüksek Seçim Kurulu da deprem bölgesinde incelemelerinde iki farklı tarihte yaptığı o bölgedeki araştırmayla netleştirmişti. Depremin etkilediği 11 ile bakıldığında ise 28 bin 700 sandık kurulacak ve 8 milyon 993 bin 349 seçmenin olduğunu ifade edelim. En fazla sandık ve seçmen sayısı Adana'da. 4 bin 773 sandık kurulacak ve 1 milyon 612 bin 680 seçmen sandık başına gidecek. En az sandık ve seçmen sayısı ise Kilis'te. 393 sandık kurulacak ve 96 bin 925'te seçmenin olduğunu ifade edelim.

İL İL SEÇMEN SAYISI 2023







