İlk evim konut kredisinden yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını, tarihleri ve diğer detayları merak ediyor. Konut kredisi için geri sayım başlıyor. Kamu yetkililerinin son aylarda dile getirdiği ‘Konutu yatırım aracı olmaktan çıkaracağız’ söyleminde ilk somut adım, geçtiğimiz ay atıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırdı.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun ekim ayında Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

İLK EVE KAMPANYA BEKLENİYOR

İKİNCİ evini alacaklar için sınırlama devreye girerken şimdi gözler yeni kampanyaya çevrildi. İlk kez ev alacaklara yapılması beklenen kampanyada detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20’ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacakları destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk.

"İLK KONUT EDİNİMİNİ DESTEKLEYİCİ HAREKET EDECEĞİZ"

DPT ve Dünya Bankası ortak çalışma yapmıştı. Tasarruf oranlarını artırıyor. Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

VADE NE KADAR OLACAK?

Daha önceki kampanyalara baktığımızda kredi vade oranında da bir uzatma bekliyoruz. Özellikle kalıcı mortgage dediğimiz ve 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme mümkün olabilir.

KONUT KREDİSİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler getirilebilir. Özellikle ilk defa konut alacak kişiler için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.







