Gazikonut Güneyşehir 2. etap kura çekimi sonuçları ile kazanan isim listesi sorgulama ekranı 2 Ekim Pazartesi günü araştırılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Konut’un Güneyşehir 2. Etaptaki 1000 konutun kuraları çekildi. Başvuruları 10 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınan konutların 513'ü 2+1, 487'si ise 3+1 olarak inşa edilecek. Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecektir. Peki Gazi Konut Kura çekiliş sonuçları, yedek ve asil kazanan isim listesi yayımlandı mı? Gazikonut kura sonuçları isim listesi nasıl sorgulanır?

GAZİ KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güneyşehir 2. Etap kuraları 30.09.2023 tarihinde saat 10:00’da Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekildi.

GAZİ KONUT İSİM LİSTESİ

Gazi Konut kura sonuçları isim listesinin bugün erişime açılması bekleniyor. Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecek.

Kura sonuçları isim listesini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

SATIŞ YASAK OLACAK

-konut teslimi yapılmadan hak sahibi herhangi sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir. Ödemelerin %10 (yüzde on) kesilerek iade edilir. Bu süreçte oluşabilecek banka masrafları hak sahibine aittir.

-Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir. Bu süre zarfı içerisinde konut alıcıları sosyal medya veya herhangi bir platformda konutları satma girişiminde bulunduğunda sözleşmeleri feshedilir.

-Ayrıca teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonrasına kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

-Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması hallinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.







