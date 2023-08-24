Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi.

Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atıldı. Diyanet ve Vakıf Hizmetleri olmak üzere toplam 11 iş kolunu temsil eden sendikalar, görüşmelerde uzlaşıya varılan maddeleri açıkladı.

Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranları ne kadar oldu?

7. Dönem Toplu Sözleşmede Diyanet ve Vakıf Hizmetleri kolunda, Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Sözleşmeli İmam Hatip ve Müezzin Kayyımların ek ödeme oranlarında 5 puan artış sağlandı. Ayrıca yaz Kur’an kurslarında 15 saat olan haftalık ek ders ücreti saatini 20 saate çıkarılırken, Kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerinin yararlandığı gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilmeleri ve idari izin nedeniyle yerine getiremedikleri dersler için alınan ek ders ücretinden sözleşmeli Kuran Kursu Öğreticilerinin de yararlanmasında konusunda da uzlaşmaya varıldı.

İmam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi fazla çalışma ücretleri ne kadar oldu?

Kariyer basamaklarındaki baş vaiz, Kur'an kursu baş öğreticisi ve baş imam hatip gibi unvanlı kadrolarda görev yapan personelin din hizmetleri tazminatı 10 puan artırıldı. ‘Uzman' unvanlı kadrolarda görev yapanların tazminatı da 5 puan artırıldı. Vaizlerin din hizmeti tazminatı da yükseltildi. Tüm unvanlardaki vaizlerin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştıkları günler için fazla çalışma ücretleri yüzde 100 artırıldı. Ramazan ayı fazla çalışma ücretinde de yüzde 100 artış yapıldı. Murakıpların din hizmetleri tazminatı ise 15 puan yükseltildi.

Ek ders ücretinden sözleşmeli Kur'an kursu öğreticileri yararlanacak mı?