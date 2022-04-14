İnsülin iğnesi nedir? İnsülin iğnesini kimler kullanır?

İnsülin, midenin arkasında yer alan organlarımızdan olan pankreasta üretilen bir hormondur. İnsülin metabolizmanın doğru çalışabilmesi için oldukça önemlidir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik." açıklamasının ardından merak edilen insülin ile ilgili detaylar içeriğimizde.

İNSÜLİN NEDİR?

İnsülin, pankreasta yer alan beta hücreler tarafından üretilen ve kandaki glikoz seviyelerini düzenleyen bir hormondur.

Öğünler ve atıştırmalar sonrasında sindirim sistemi içerisinde besinlerde bulunan büyük yapılı karbonhidratlar küçük şekerlere parçalanır ve emilerek kan dolaşımına verilir. Karbonhidratların yapı taşı olan glikoz, kan şekeri olarak bilinir. İnsülin hormonu kan dolaşımındaki şekerin hücreler tarafından alınmasını ve enerji üretimi amacıyla kullanılmasını sağlar.

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Kan şekerinin aşırı yükseldiği durumlarda insülin hormonu vücudu, fazla bulunan şekeri karaciğer ve kas gibi çeşitli organlarda depolaması için uyarır. Öğünler arası ve stres durumlarında kan şekeri düzeyi normalin altına inebilir ve bu hallerde depolanmış şekerden faydalanılır.

İNSÜLİN İĞNESİ NEDİR?

İnsülin iğnesi, kandaki glikoz miktarını dengelemek ve glikoz miktarının çok yükselmesini önlemek için uygulanan bir iğnedir.

İNSÜLİN İĞNESİ KİMLERE VURULUR?

Glikoz seviyesi, ilaç ile düşürülemeyen şeker hastalarına genellikle doktorlar tarafından insülin iğnesi önerilir.

İNSÜLİN İĞNESİ HANGİ BÖLGEDEN VURULUR?

İnsülin iğnesinin deri altındaki yağ dokusuna enjekte edilmesi gerekir. Yağ dokusu içine yapılan enjeksiyonda insülin çok kısa bir süre içinde dengeli bir şekilde emilir. İnsülinin yağ dokusuna, yüzeyine ya da derinine vurulması emilimi etkilemez. Aynı zamanda yağ dokusuna yapılan enjeksiyon kas dokusuna yapılan enjeksiyondan daha az acı hissettirir. Ama kas içine yapılan insülin, yağ dokusuna yapılan insülinden 2 kat daha fazla emilir.

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Bu nedenle kasa yapılan enjeksiyon, kan şekerinin de ciddi oynamalara ve glikoz miktarının aniden düşmesine neden olabilir. Yağ dokusunun kalınlığı herkeste farklıdır ve bu kalınlık, bölgeden bölgeye göre değişir. Bu nedenle uzun iğne kullanmak ya da enjeksiyon yaparken fazla bastırmak kas dokusuna enjeksiyon yapmaya neden olabilir. İnsülin iğnesi kol, bacak, kalça ve göbek gibi farklı yerlerden vücuda enjekte edilebilir.

'İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK'

Bakan Koca sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

İnsülin Türkiye’de üretilecek! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin’in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde!