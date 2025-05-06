UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 6 ve 7 Mayıs'ta yapılacak maçların ardından tamamlanacak. 2025 yılı Şampiyonlar Ligi şampiyonu 31 Mayıs'ta yapılacak final maçıyla belli olacak. Inter-Barcelona arasındaki 3-3'lük maçın rövanşında kimin adını finale yazdıracağı merak konusu. Aynı şekilde, PSG'nin 1-0'la geçtiği Arsenal maçından hangi ekibin galip geleceği ve finale adını yazdıracağı da heyecanla bekleniyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Finale kimler çıkacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ve son maçlarının programı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, 6 Mayıs Salı ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLACAK
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya temsilcisi Inter, 3-3'ün rövanşında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçlarında oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları TRT 1 ve Tabii Spor kanalları üzerinden şifresiz canlı izlenebilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1‘de devam ediyor. "Inter-Barcelona" karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Yayin Tarihi: 6 Mayıs 2025, Salı - 22.00
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1‘de devam ediyor. "Paris Saint Germain-Arsenal" karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Yayin Tarihi: 7 Mayıs 2025, Çarşamba - 22.00