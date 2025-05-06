Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor

00:446/05/2025, Salı
G: 6/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları 6 ve 7 Mayıs'ta yapılacak maçların ardından tamamlanacak. 2025 yılı Şampiyonlar Ligi şampiyonu 31 Mayıs'ta yapılacak final maçıyla belli olacak. Inter-Barcelona arasındaki 3-3'lük maçın rövanşında kimin adını finale yazdıracağı merak konusu. Aynı şekilde, PSG'nin 1-0'la geçtiği Arsenal maçından hangi ekibin galip geleceği ve finale adını yazdıracağı da heyecanla bekleniyor. Peki Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta başlayacak? Finale kimler çıkacak? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci ve son maçlarının programı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu, 6 Mayıs Salı ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.


ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNALİN ADI BELLİ OLACAK

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya temsilcisi Inter, 3-3'ün rövanşında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.


ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak.


ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçlarında oynanacak karşılaşmaların yayın bilgileri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları TRT 1 ve Tabii Spor kanalları üzerinden şifresiz canlı izlenebilecek.


UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmalarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

6 Mayıs Salı
22.00 Inter - Barcelona: 3-3 (
TRT 1, Tabii
)
7 Mayıs Çarşamba
22.00 Paris Saint-Germain - Arsenal: 1-0 (
TRT 1, Tabii
)

TRT 1 yayın akışı
Inter-Barcelona | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1‘de devam ediyor. "Inter-Barcelona" karşılaşması 6 Mayıs Salı günü saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Yayin Tarihi: 6 Mayıs 2025, Salı - 22.00


Paris Saint Germain-Arsenal | UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Futbol Karşılaşması

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması TRT 1‘de devam ediyor. "Paris Saint Germain-Arsenal" karşılaşması 7 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Yayin Tarihi: 7 Mayıs 2025, Çarşamba - 22.00

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Arsenal
#PSG
#Barcelona
#Inter
#Maçlar hangi kanalda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oluyor