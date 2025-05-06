Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya temsilcisi Inter, 3-3'ün rövanşında yarın İspanyol ekibi Barcelona'yı Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal ile Parc des Princes'te karşılaşacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.