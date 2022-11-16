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PYBS (İOKBS) bursu ne zaman yatacak?

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) burslarının ne zaman yatacağı Kasım ayının ortalarına gelinmesiyle merak kazandı. PYBS bursluluk sonuçları 23 Eylül tarihinde açıklanmıştı. PYBS (İOKBS) bursluluk parasının ayın kaçında yatacağı sorgulanıyor. Peki, PYBS İOKBS bursluluk parası ne zaman yatırılacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULA: Kasım ayı PYBS bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak?
İOKBS

Burs ve yatılı eğitim imkanlarından yararlanmak isteyen yüz binlerce öğrenci 5 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavında ter döktü. İOKBS bursluluk sınav sonuçları ise 23 Eylül'de açıklandı. Sonuçların ardından burs almaya hak kazanan adaylar bursun ne zaman, hangi tarihte ödeneceğini merak ediyor.

PYBS (İOKBS) BURSLULUK PARASI YATTI MI?

, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen PYBS sınav sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Sonuçların ardından bursların hangi aylarda yatacağı belli oldu.

Buna göre; 2022 yılı Ocak Haziran ayları burs ücreti 468,54 TL olarak belirlenmiştir. Bursu ilk defa kazanan öğrencilerin ödemeleri ise Ekim veya Kasım ayı içerisinde yatırılmaktadır.

Bursa hak kazanan öğrenciler sonuçlarını e-Okul üzerinden görüntüleyebilir.

İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

2022 yılı Temmuz Aralık ayları burs ücreti 663,87 TL olarak belirlenmiştir.

PYBS (İOKBS) BURS ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?

Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde kasım ayına aksar.

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