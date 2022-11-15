Özgün iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhonea gelecek yeni özellikler
ÖZGÜN HABERLER

iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone'a gelecek yeni özellikler!

iPhone 15, son lansmanın ardından pek çok kullanıcının merakla beklediği cihaz oldu. Apple’ın önümüzdeki yılın son çeyreğinde satışa sunacağı iPhone 15 şimdiden merak konusu olmuş durumda. iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 özellikleri nasıl olacak? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
iPhone 15 çıkış tarihi belli oldu mu? Apple iPhone 15 fiyatı ne kadar, özellikleri ne olacak?
İphone 15

Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden çok geçmeden iPhone 15’e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 15 fiyatı ve çıkış tarihi merak kazandı.

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak. Bu tarihe kadar tasarım ve özellikler kısmı netlik kazanacak olan iPhone 15, farklı versiyonlarla kuşanıcısıyla buluşacak.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

IPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

IPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

İddialara göre iPhone 15’in fiyatı 900 dolar, Pro versiyonların fiyatı ise 1200 dolar olacak. Peki bu fiyatlardan Türkiye pazarı nasıl etkilenecek. Son yıllarda satışa çıkan iPhone modellerinin hemen hepsi dudak uçuklatacak etiketlere sahipti. iPhone 14 bile 30.999 TL gibi bir fiyata sahipti. iPhone 14 Pro Max’ın üst seviye versiyonlarında ise fiyat etiketi 57.200 TL’ye yaklaşıyordu.

iPhone 14 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu - iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar?
ÖZGÜN
iPhone 14 serisinin Türkiye satış fiyatları belli oldu - iPhone 14 Pro Max fiyatı ne kadar?
İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

İSKİ çalışmasında ortaya çıktı

​Yol trafiğe kapatıldı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tam gaz yükseliş

Tam gaz yükseliş

​Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı.
Avdagiç yeniden başkan

​İstanbul Ticaret Odası (İTO) seçimlerinde kazanan belli oldu.

​Kuvvetli yağış geliyor: Sel baskınlarına dikkat.

Teröristin çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

​Sultangazi'de şaşkına çeviren kaza.

Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Yerleşim yerinin olduğu iki bina vuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.