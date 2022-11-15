iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone'a gelecek yeni özellikler!

Apple, kısa süre önce iPhone 14 serisini satışa sunmuştu. Bunun üzerinden çok geçmeden iPhone 15’e dair ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. iPhone 15 fiyatı ve çıkış tarihi merak kazandı.

IPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 15 çıkış tarihi, Eylül 2023 olacak. Bu tarihe kadar tasarım ve özellikler kısmı netlik kazanacak olan iPhone 15, farklı versiyonlarla kuşanıcısıyla buluşacak.

İPHONE 15 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

IPhone 15'in özellikleri arasında, uluslararası platformların da yapmış olduğu baskılar doğrultusunda şarj soketi değişikliği olması bekleniyor. Şarj soketinin üniversal bir yapıya sahip olmasını isteyen otoriteler, bu koşulların sağlanmaması halinde iPhone satışlarının sekteye uğrayacağına dair uyarılarda bulunmuştu.

IPhone 15 ile birlikte cihazın ekran çözünürlüğü ve pil kapasitesinin de artırılması bekleniyor. Kamera donanımı konusunda iPhone 14'ün üzerine nasıl bir ekleme yapılacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

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IPHONE 15 FİYATI NE KADAR OLACAK?

İddialara göre iPhone 15’in fiyatı 900 dolar, Pro versiyonların fiyatı ise 1200 dolar olacak. Peki bu fiyatlardan Türkiye pazarı nasıl etkilenecek. Son yıllarda satışa çıkan iPhone modellerinin hemen hepsi dudak uçuklatacak etiketlere sahipti. iPhone 14 bile 30.999 TL gibi bir fiyata sahipti. iPhone 14 Pro Max’ın üst seviye versiyonlarında ise fiyat etiketi 57.200 TL’ye yaklaşıyordu.