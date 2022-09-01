iPhone 14 serisinin fiyatları belli oldu - iPhone 14 ProMax fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz dönemde iPhone 14 serisinin fiyatları zamlanacak şeklinde birçok sızıntı ile karşılaştık. Burada genel olarak Apple’ın her bir modelde 100 dolarlık artışa gideceği yönündeki iddia ağır basıyordu. Fakat etkinliğe 6 gün kala yurt dışı fiyatları netleşti.

IPHONE'A NE KADAR ZAM GELECEK?

Ortaya çıkan son verilere göre, Apple 100 dolarlık bir zam yapmayacak. Hatta seriye yeni bir model ekleneceği için fiyatı ucuzlayacak bir cihaz bile mevcut. Zira iPhone 13 mini yerine iPhone 14 Plus isimli bir versiyon gelecek.

IPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR?

Apple'ın iPhone serisinin yeni modeli olan İPhone 14, İPhone 14 Max, İPhone 14 Pro ve İPhone 14 Pro Max tanıtımı 7 Eylül’de yapılacak. İphone 14 Pro Max’in 512 GB depolama özellikli modelin yurt dışı satış fiyatının 27 bin lira ile 29 bin lira arasında olması bekleniyor.

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Apple, iPhone 14 için resmi fiyat listesini yayınlamadı ancak yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modeli iPhone 14 (128 GB) olurken fiyatının 800-900 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

En yüksel fiyatlı modelin ise iPhone 14 Pro Max (1TB) olacak. Fiyatının ise 1700 – 1800 dolar arasında olması bekleniyor.

iPhone 14 serisinin yurt dışı fiyat beklentisi şu şekilde;